남원시, '오상아, 나는 나를 잃어버렸다' 기획 전시

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.28 13:58

내년 2월 22일까지 진행
김병종 대표작 등 48점 작품

전북 남원시가 28일부터 내년 2월 22일까지 남원시립김병종미술관에서 '오상아(吾尙我), 나는 나를 잃어버렸다' 기획 전시를 연다.


시에 따르면 이번 전시는 올해 마지막 전시로 김병종 작가의 대표작, '생명의 노래-청명淸明'을 포함해 총 48점의 작품이 전시된다.

'오상아, 나는 나를 잃어버렸다' 작품 전시회 포스터.

'오상아, 나는 나를 잃어버렸다' 작품 전시회 포스터.

전시의 제목, '오상아吾喪我'는 '장자莊子', '제물론齊物論'의 중요한 구절로 '나는 나를 잃어버렸다'는 의미로 해석된다. 이는 '제물론齊物論' 장 전체가 말하고자 하는바, 이것과 저것을 분별하는 경계를 넘어 세상 만물과 하나 되는 것을 뜻한다.

미술관 관계자는 "김병종 작가의 작품을 통해 경계를 나누고, 자(自)와 타(他)를 구분하는 좁은 세계에서 벗어나, 대상과 하나가 되는 예술적 경험을 만끽할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.


갤러리 1에는 작가의 작품 중 '화홍산수', '풍죽', '송화분분' 등 대작을 중심으로 전시되며, 갤러리 2에는 '바보예수', '숲에서' 시리즈와 '카리브 풍경', '금강산 만물상' 등 작가가 여행을 다니며 그렸던 작품들이 선보인다.


갤러리 3에는 '우후한독(雨後閑讀)', '생명의 노래-한란(閑蘭)' 등 회화 작품과 도자화와 함께 전시돼 작가의 폭넓은 예술세계를 한눈에 볼 수 있는 기회가 될 것이다.

이번 전시는 미술관 전관에서 무료로 관람할 수 있으며 매주 월요일은 휴관이다. 자세한 사항은 전화로 문의하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
