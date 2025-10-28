한국벤처투자, '코리아 VC 어워즈 2025' 포상 신청 접수

VC·심사역 등 총 6개 부문

다음달 7일까지 접수



한국벤처투자가 혁신 벤처생태계의 발전에 기여한 공로자를 발굴·포상하기 위해 '코리아 VC 어워즈 2025' 포상 신청을 받는다고 28일 밝혔다.

올해 16회를 맞은 '코리아 VC 어워즈 2025'는 혁신 벤처생태계 발전에 기여한 벤처캐피탈 운용사와 심사역, 투자기업 등에 시상하고, 벤처생태계 내 다양한 참여자들 간 네트워킹을 주선하는 자리다.

포상 분야는 ▲올해의 VC(벤처캐피털) ▲최우수 심사역 ▲최우수 펀드 ▲최우수 관리인력 ▲올해의 투자기업 ▲벤처생태계 활성화 유공 6개 부문이다.

올해는 본인 신청뿐 아니라 타인 추천 형태로도 신청할 수 있도록 개선했다. 경쟁률을 제고함과 동시에 포상의 다양성과 신뢰도를 향상하기 위해서다.

신청 기간은 다음달 7일 오후 5시까지다. 자세한 내용은 한국벤처투자 홈페이지에서 확인하면 된다.





