롯데케미칼, 식품 포장용 고온 접착소재 국산화… 상용화 착수

조성필기자

입력2025.10.28 09:47

수입 의존 접착소재 국산화
식품 포장 시장 공략 가속

롯데케미칼이 고온에서도 접착력을 안정적으로 유지하는 식품 포장용 접착성 소재를 개발해 상용화에 들어갔다. 그동안 해외 수입에 의존하던 제품을 국산화하면서 국내 포장소재 공급 안정성을 높였다는 평가가 나온다.


롯데케미칼 접착성 소재(왼쪽) 및 식품 포장용기(오른쪽). 롯데케미칼 제공

롯데케미칼 접착성 소재(왼쪽) 및 식품 포장용기(오른쪽). 롯데케미칼 제공

롯데케미칼은 고온 환경에서도 접착 성능을 유지할 수 있는 다층 포장용기용 접착성 소재를 자체 개발하고, 즉석밥 용기 제조사에 공급을 시작했다고 28일 밝혔다. 이번 소재는 다층 구조 포장시트의 층간 접착력을 높여 고온 살균이나 전자레인지 가열 시에도 형태 변형 없이 안정적인 성능을 유지하는 것이 특징이다.

신소재는 일반적으로 서로 잘 접착되지 않는 폴리프로필렌(PP)과 에틸렌-비닐알코올(EVOH) 필름을 효과적으로 결합해 수분과 산소 차단 성능을 한층 강화했다. 이를 통해 포장 식품의 신선도 유지와 유통기한 연장에 기여할 수 있다. 또 전자레인지 조리가 가능한 즉석밥 용기뿐 아니라 레토르트 식품, 냉동식품, 고온 살균이 필요한 포장재 등 여러 제품군에 적용할 수 있다.


롯데케미칼은 약 3년에 걸친 연구개발을 통해 안전성, 냄새, 성형성 등 주요 품질 평가 기준을 모두 충족하며 상용화에 성공했다. 회사는 이번 제품 국산화로 수입 의존도를 낮추고, 국내외 식품 포장 시장 확대에도 속도를 낸다는 방침이다. 롯데케미칼 관계자는 "고온 접착성과 내열성을 동시에 확보한 식품 포장용 소재를 국산화함으로써 국내 식품업계의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
