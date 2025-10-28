임종식 경북교육감 "수능앞두고 시험장 안전 빈틈없이 점검"…시험장 74곳 안전점검 착수

경북교육청(교육감 임종식)은 오는 11월 13일(목)에 실시되는 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고, 31일까지 경북지역 8개 시험지구 74개 시험장을 대상으로 '수능 시험장 안전 점검'에 나선다.

이번 점검은 수험생이 안전하고 안정된 환경에서 시험을 치를 수 있도록, 시험장 내외부의 잠재적 위험 요소를 사전에 발견해 조치하려고 추진됐다.

점검은 각 학교의 자체 점검과 교육지원청, 경북교육청이 합동 확인 점검 방식으로 추진된다.

주요 점검 분야는 △지진 △화재 △옥외시설물 △재해복구 △전관방송설비 △한파 대비 등이다.

특히, 시험 중 돌발상황 발생 시 원활한 대피가 가능하도록 전관 방송설비 작동상태를 집중적으로 점검하고, 피난통로 내 적재물 방치 여부 등 안전 사각지대를 꼼꼼히 확인할 예정이다.

학교는 지난 24일까지 자체 점검을 완료했고, 교육지원청과 경북교육청은 31일까지 합동 확인 점검을 마무리한다. 점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 중대한 위험요인이 발견되면 긴급 보수, 보강 또는 시험장 변경 조치를 시행한다.

임종식 경북교육감은 "수험생들이 오직 시험에만 집중할 수 있도록 모든 시험장의 안전을 빈틈없이 점검하겠다"라며, "작은 위험 요소도 즉시 조치해 완벽한 시험환경을 조성하겠다"라고 말했다.





