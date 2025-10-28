앱티스, 월드 ADC 참가…'앱클릭' 우수성 알린다

내달 3일 미국 샌디에이고 개최

앱클릭 우수성 구두 발표

앱티스는 다음 달 3일부터 6일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 월드 ADC 2025에 참석해 앱클릭(AbClick®) 홍보전에 나선다고 28일 밝혔다.

지난해 월드 ADC 2024 행사에서 한태동 앱티스 대표가 프레젠테이션을 진행하고 있다. 앱티스 AD 원본보기 아이콘

월드 ADC 시리즈는 항체-약물 접합체(ADC) 분야 최고 행사로 꼽힌다. 약 750여명의 ADC 분야 전문가가 참석하고 포스터 발표 세션, 전시부스, 파트너링 등 ADC 분야에서 정보 공유를 비롯해 활발한 비즈니스 미팅이 이뤄진다.

앱티스는 지난해에 이어 올해도 부스를 운영해 다양한 비지니스 기회를 창출한다는 계획이다.

특히 앱티스는 3세대 ADC 링커 기술 '앱클릭(AbClick®)'의 차별화된 기술력을 구두 발표를 통해 참석자들에게 소개한다. 앱클릭은 항체 Fc 도메인의 특정 위치에 선택적으로 약물을 결합할 수 있고, 돌연변이 항체 제작이 필요하지 않으며, 균일한 품질의 항체-약물비율(drug-to-antibody ratio·DAR)을 확보할 수 있는 것이 특징이다.

발표 제목은 'Harnessing the site-selective conjugation platform AbClick® for innovative bioconjugate therapies'('차세대 바이오접합 치료제 개발을 위한 위치 선택적 접합 플랫폼 AbClick®의 활용')이다.

한태동 앱티스 대표이사는 "앱클릭의 기술적 우수성 및 확장성에 대한 구두 발표와 포스터 발표를 진행한다"며 "이번 컨퍼런스를 통해 글로벌 ADC 사업 네트워크를 강화할 예정이다. 앱티스의 경쟁력을 바탕으로 글로벌 회사들과의 협력을 더욱 확대할 것"이라고 강조했다.

한편, 이번 월드 ADC 2025에는 한태동 대표이사와 정상전 부사장, 표경호 연구소장을 비롯한 실무진이 참석할 예정이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>