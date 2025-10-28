본문 바로가기
경제
금융

하나금융, 도시락 제조시설 개소…시니어 일자리 창출에도 기여

권재희기자

입력2025.10.28 09:05

숏뉴스
도시락 제조시설 '한 끼를 채우는 행복 담:다' 개소
광주 광산구와 협력해 시니어 인력 고용

27일 광주광역시 광산구와 함께 시니어 일자리 창출을 위한 반찬 도시락 제조시설 '한 끼를 채우는 행복 담:다'의 개소식을 개최하고, 우승구 호남영업그룹 부행장(왼쪽 세 번째)이 김명수 광산구의회 의장(왼쪽 네 번째) 등 내외빈과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나금융

27일 광주광역시 광산구와 함께 시니어 일자리 창출을 위한 반찬 도시락 제조시설 '한 끼를 채우는 행복 담:다'의 개소식을 개최하고, 우승구 호남영업그룹 부행장(왼쪽 세 번째)이 김명수 광산구의회 의장(왼쪽 네 번째) 등 내외빈과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나금융

하나금융그룹은 광주광역시 광산구와 함께 시니어 일자리 창출을 위한 반찬 도시락 제조시설 '한 끼를 채우는 행복 담:다'의 개소식을 개최했다고 28일 밝혔다.


이번 사업은 지방자치단체와 민간 금융회사가 협력해 지역사회 맞춤형 복지 기반을 마련한 사례로, 광산구가 공간을 제공하고 하나금융그룹이 반찬 도시락을 제조할 수 있는 조리시설을 구축해 완성됐다. 하나금융그룹은 이번 광주 광산구를 시작으로 부산, 인천 등지에서도 '시니어 일자리 연계 지역사회 동반성장 사업'을 추진할 계획이다.

하나금융그룹은 이번 사업을 통해 근로 의지가 있는 지역 시니어를 도시락 조리·포장·배송 등의 과정에 고용해 일자리를 창출하고 취약계층 청소년 및 독거 어르신 가정 약 350곳에 도시락을 지원함으로써 청소년과 어르신의 건강한 식생활 지원에도 기여할 예정이다.


특히, 반찬 제조에 필요한 원재료를 지역 농수산물 직거래 장터와 소상공인 점포에서 우선 수급함으로써 지역경제 선순환 구조를 도모했다. 향후에는 지역 주민을 대상으로 반찬·국·샐러드 도시락을 저렴한 가격에 판매해, 시니어 일자리 사업의 지속가능성 또한 확보할 계획이다.


우승구 하나은행 호남영업그룹 부행장은 "이번 사업은 시니어 일자리 창출, 취약계층 지원, 지역경제 활성화라는 일석삼조의 효과를 기대할 수 있는 지역 맞춤형 복지사업"이라며 "하나금융그룹은 앞으로도 시니어 세대의 안정된 경제활동과 사회참여를 돕는 포용금융을 적극 실천하겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 시니어 및 중장년층의 재취업·창업을 지원하는 '하나 파워 온 세컨드 라이프', 사회혁신기업 및 경력보유여성·뉴시니어 대상 인턴십 매칭 사업인 '하나 파워 온 혁신기업 인턴십', 폐지수거 어르신을 위한 경량 손수레 및 안전키트 지원, 시니어 디지털 금융교육 프로그램 등 다양한 포용금융 활동을 통해 지속가능한 사회적 가치 창출에 앞장서고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
