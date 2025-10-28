산청군, 산사태 피해 복구 현장 점검 실시

민가 주변 공사 집중 확인



경남 산청군은 산사태 피해지 복구 현장에 대한 점검을 실시했다고 28일 밝혔다.

지난 7월 극한 호우로 산사태 피해를 본 지역을 대상으로 실시한 점검에는 정영철 부군수 등이 참석해 민가 주변 피해지 복구공사를 점검했다.

정영철 부군수가 산사태 피해 복구 현장 점검을 하고 있다.

특히 현장 곳곳을 찾아 공사 전반을 확인하고 재해 예방에 완벽히 할 것을 주문했다. 또 공사 중 강수에 대비해 배수로 정비 등 사업장 안전관리에 최선을 다해달라고 당부했다.

정영철 부군수는 "군민 일상 보호와 안전한 생활을 위해 산사태 피해 복구공사를 신속히 완료할 것"이라며 "앞으로도 지속적인 점검을 실시해 주민 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 산청군은 산사태로 인명피해가 발생한 지역에 대해 1차 (복구) 설계를 조기에 마무리하는 등 신속한 복구에 총력을 기울이고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



