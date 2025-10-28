본문 바로가기
제10회 함양 고종시 곶감 축제 본격 준비 돌입

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.28 09:13

내년 1월 16일∼18일
상림공원 일원에서 개최

경남 함양군과 함양 고종시 곶감 축제위원회는 다가오는 겨울, 함양을 대표하는 겨울 축제인 함양 고종시 곶감 축제 준비를 본격적으로 시작했다고 28일 밝혔다.


농업기술센터에서 박효기 위원장을 비롯한 축제위원회 관계자 15명이 모여 '제10회 함양 고종시 곶감 축제'에 대한 논의를 진행했다.

이날 회의에서는 축제 일정과 장소를 확정하고, 성공적인 축제 개최를 위한 다양한 운영 방안에 대한 심도 있는 논의가 이어졌다.

제10회 함양 고종시 곶감 축제에 대한 논의를 진행 하고 있다.

올해로 10주년을 맞이하는 함양 고종시 곶감 축제는 2026년 1월 16일부터 18일까지 3일간 상림공원 고운 광장에서 열린다. 축제 기간 함양 고종시 곶감을 비롯한 함양 농특산물 판매, 체험 행사, 다양한 공연 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 마련된다.


박효기 위원장은 "함양 고종시 곶감의 우수성을 널리 알리고, 지역 주민들이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비하여 함양 고종시 곶감 축제가 함양을 대표하는 겨울 축제로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.


함양 고종시 곶감은 고종황제가 그 뛰어난 품질에 감탄하여 '고종시'라는 이름을 붙일 정도로 유명하다. 함양 고종시 곶감은 700여 농가가 11월부터 정성껏 감을 깎아 지리산과 덕유산의 맑은 바람으로 건조해, 육질이 부드럽고 당도가 높아 겨울철 간식으로 많은 사랑을 받고 있다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
