강원도, 방글라데시 보건 공무원 국제연수…도내 기업과 현장 교류 활발

이종구기자

입력2025.10.28 08:42

강원도, 방글라데시 보건 공무원 초청
도내 의료기기 해외시장 개척 지원

강원특별자치도(도지사 김진태)는 국내외 기관과 협력해 해외 개발도상국 공무원을 대상으로 한 국제연수사업을 활발히 추진하고 있다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도 국제협력관 국제도시훈련센터는 지난 27일부터 11월 8일까지 한국국제협력단(KOICA)과 공동으로 방글라데시 보건가족부 공무원 대상 '보건시스템 현대화 및 의료행정 역량강화' 국제연수과정을 운영한다.


이번 초청연수에는 방글라데시 중앙부처 소속 보건 분야 의사 및 행정 담당 공무원 15명이 참여하며, 보건의료 현대화를 주제로 한 강원특별자치도의 정책과 우수사례 공유, 도내 의료분야 대학·병원·연구소·기업 방문을 통한 현장 교류, 유관기관 간 협력 방안 모색 등이 진행된다.

특히, 방글라데시 시장 진출을 목표로 하는 도내 의료기기 기업들이 인공지능(AI) 기반 환자 안전관리 시스템, 초소형 엑스레이 장비, 질병 진단키트 등 첨단 기술과 제품을 소개하고, 현지 보건 시스템에의 적용 방안에 대해 논의할 예정이다.


전희선 강원특별자치도 국제협력관은 "이번 연수에는 방글라데시 국가 의료물품 보급청 공무원 등 핵심 관계자들이 함께해 도내 기업의 기술력과 제품이 현지 정부에 직접 소개되는 좋은 기회가 될 것"이라며 "현장 견학과 실무 교류를 통해 도내 기업의 해외시장 진출을 적극 지원하고, 방글라데시를 비롯한 해외 정부와의 협력 네트워크를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
