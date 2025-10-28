Sh수협은행, 생산적 금융 TF 출범

Sh수협은행 사옥 전경. Sh수협은행 제공 AD 원본보기 아이콘

Sh수협은행이 은행장 주관의 '생산적 금융 태스크포스(TF)'를 출범했다고 28일 밝혔다.

Sh수협은행 생산적 금융 TF는 부동산 중심의 영업 구조를 기업금융과 혁신산업 등 실물 경제를 지원할 수 있는 방향으로 전환한다는 계획이다. 이를 위해 ▲생산적 금융 포트폴리오 수립 ▲마케팅 활성화 ▲지속가능한 수익 창출을 위한 리스크 관리 등을 추진한다.

Sh수협은행은 현재 내부등급법(IRB) 도입을 앞두고 있다. 내부등급법 도입 후 확보한 자본력을 토대로 향후 3년간 최대 6조원 이상을 생산적 투자에 활용하는 것으로 최근 이사회 의결을 마쳤다.

생산적 금융 TF는 이를 기반으로 첨단전략산업, 인공지능(AI)·바이오, 에너지·방산 등 미래성장 산업을 비롯해 선박금융 및 스마트어업 등 해양·수산 관련 생태계 성장을 위한 금융지원을 확대할 계획이다.

신학기 Sh수협은행장은 "국민경제 성장의 한 축으로서 생산적 금융 확대를 통해 기업금융을 중심으로 하는 혁신산업 지원 및 수산업과 해양경제의 동반성장을 이끌어갈 것"이라고 강조했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



