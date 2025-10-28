본문 바로가기
Sh수협은행, 생산적 금융 TF 출범

부애리기자

입력2025.10.28 08:41

Sh수협은행 사옥 전경. Sh수협은행 제공

Sh수협은행이 은행장 주관의 '생산적 금융 태스크포스(TF)'를 출범했다고 28일 밝혔다.


Sh수협은행 생산적 금융 TF는 부동산 중심의 영업 구조를 기업금융과 혁신산업 등 실물 경제를 지원할 수 있는 방향으로 전환한다는 계획이다. 이를 위해 ▲생산적 금융 포트폴리오 수립 ▲마케팅 활성화 ▲지속가능한 수익 창출을 위한 리스크 관리 등을 추진한다.

Sh수협은행은 현재 내부등급법(IRB) 도입을 앞두고 있다. 내부등급법 도입 후 확보한 자본력을 토대로 향후 3년간 최대 6조원 이상을 생산적 투자에 활용하는 것으로 최근 이사회 의결을 마쳤다.


생산적 금융 TF는 이를 기반으로 첨단전략산업, 인공지능(AI)·바이오, 에너지·방산 등 미래성장 산업을 비롯해 선박금융 및 스마트어업 등 해양·수산 관련 생태계 성장을 위한 금융지원을 확대할 계획이다.


신학기 Sh수협은행장은 "국민경제 성장의 한 축으로서 생산적 금융 확대를 통해 기업금융을 중심으로 하는 혁신산업 지원 및 수산업과 해양경제의 동반성장을 이끌어갈 것"이라고 강조했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
