본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

김건희 특검, 구세현 前대표에 구속영장…웰바이오텍 주가조작 혐의

박준이기자

입력2025.10.27 17:32

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

배임, 증거은닉 등 혐의
삼부토건과 동일한 수법

민중기 특별검사팀이 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 과정에서 웰바이오텍 주가조작 사건에 연루된 구세현 전 대표의 신병 확보에 나섰다.


특검팀은 27일 구 전 대표를 자본시장법상 사기적 부정거래, 특정경제범죄 가중처벌법상 배임, 증거은닉, 범인도피 등 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

구 전 대표는 지난해 5월 웰바이오텍이 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자들을 기망해 시세조종에 가담한 혐의를 받고 있다. 이는 같은 시기 불거진 삼부토건 주가조작 사건과 동일한 수법으로 조사됐다.


구세현 전 웰바이오텍 대표, 연합뉴스.

구세현 전 웰바이오텍 대표, 연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘

당시 웰바이오텍은 '우크라이나 재건주'로 묶이며 주가가 급등했고, 이 과정에서 전환사채(CB) 발행·매각을 통해 약 400억원 규모의 시세차익이 발생한 것으로 드러났다.


구 전 대표는 또 삼부토건 주가조작에 가담해 369억원의 부당이득을 챙긴 혐의로 기소된 이기훈 전 삼부토건 부회장 겸 웰바이오텍 회장의 도주를 도운 혐의도 받는다. 이 전 부회장은 7월 구속영장이 청구된 뒤 영장실질심사에 불출석하고 도주했다가 55일 만에 전남 목포에서 체포돼 구속기소됐다.

특검팀은 삼부토건·웰바이오텍 주가조작 의혹 수사에 착수한 지난 7월 구 전 대표를 첫 소환한 이후 현재까지 여러 차례 조사한 것으로 알려졌다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?

새로운 이슈 보기