'AI 열공' 나선 국세청…전직원 대상 'AI 전략 특강'

국세청이 국세행정의 속도감 있는 인공지능(AI) 대전환을 위해 체계적인 교육을 진행하는 등 조직 전체의 AI 역량 강화에 나서고 있다.

국세청은 27일 서용석 카이스트 교수를 초빙해 'AI 대전환! 국세청이 갖춰야 할 미래 역량과 혁신'을 주제로 특강을 진행했다고 밝혔다.

27일 서용석 카이스트 교수가 국세청 직원들을 대상으로 'AI 대전환! 국세청이 갖춰야 할 미래 역량과 혁신'을 주제로 특강을 하고 있다. 국세청

임광현 국세청장은 교육 시작에 앞서 "국세청의 AI 대전환은 우리 조직의 일하는 방식과 사고를 완전히 바꾸는 혁신의 출발점"이라며 "여러분들의 AI 인사이트가 공정하고 합리적인 세정의 미래를 밝히는 힘이 될 것"이라고 강조했다.

국세청은 AI를 활용한 국정과제를 이행하기 위해 카이스트와 협력해 3단계 AI 교육체계를 구축했다. 우선 지난달에는 본청 직원을 대상으로 AI의 작동 원리와 다양한 활용사례를 소개하는 AI 기본교육 실시했다. 11월에는 전국 7개 지방청과 세무서 직원까지를 기본교육 대상을 확대할 예정이다.

이어 관리자를 주요 대상으로 AI에 대한 정책 대응역량을 높이기 위한 AI 전략특강을 통해 국세행정 적용 방향을 공유했다. 11월에는 AI 대전환을 선도할 전문관 양성을 위해 고급 프롬프트 엔지니어링, 데이터 분석 및 시각화 등 실습 중심 교육을 통해 AI 리터러시 역량을 강화할 예정이다.

국세청 관계자는 "올해 약 2000명을 대상으로 AI 교육을 실시하고, AI 대전환을 주도할 핵심인력 100명을 AI 전문가로 양성할 계획"이라며 "내년부터는 전 직원이 교육을 받을 수 있도록 점진적으로 확대하는 등 'AI 시대를 선도하고 국민과 함께 미래를 준비하는 국세청'으로 도약하겠다"고 말했다.





