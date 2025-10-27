본문 바로가기
65세이상 독감 백신 예방접종률 45%…"본격 유행 전 접종해야"

조인경기자

입력2025.10.27 15:42

질병청, 국가예방접종 대상 어린이·임신부·노인 중 633만명 접종

올해 인플루엔자(독감) 유행주의보가 작년보다 약 2개월 빨리 발령된 가운데 방역당국이 어린이, 임신부, 노인 등 국가예방접종 대상자는 서둘러 백신을 접종해 달라고 당부했다.


65세이상 독감 백신 예방접종률 45%…"본격 유행 전 접종해야"
27일 질병관리청에 따르면 지난 24일 기준 독감 백신 예방접종 누적 접종자는 총 633만명으로 집계됐다. 65세 이상 노인이 485만명으로 해당 연령층의 44.6%, 6개월~13세 어린이는 138만명으로 29.5%가 접종을 마쳤다.

현재 질병청은 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 노인에게 독감 백신 예방접종을 무료로 지원하고 있다. 어린이는 지난달 22일, 임신부는 지난달 29일부터 각각 접종을 시작했다. 65세 이상은 이달 15일부터 코로나19와 독감 백신을 동시 접종하고 있다.


독감 백신 예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 및 보건소에서 가능하다. 예방접종도우미 홈페이지에서 가능한 의료기관을 확인해서 방문하면 된다.


앞서 질병청은 지난 17일 0시부를 기해 전국에 독감 유행주의보를 발령했다. 올해 40주차인 지난달 28일부터 이달 4일까지 표본 의료기관 298곳의 외래환자 1000명당 독감 의사환자(38도 이상의 발열과 함께 기침, 인후통 등 의심 증상을 보이는 환자)가 12.1명으로 이번 절기 유행 기준(1000명당 9.1명)을 초과한 데 따른 것이다.

다만 이달 12~18일인 42주차에는 독감 의심 증상을 보이는 환자가 1000명당 7.9명으로 유행 기준 아래로 내려오며 잠시 소강 상태였다.

독감 확산세가 일시적으로 주춤한 데에는 유행을 주도했던 학령기 소아·청소년들이 직전 주인 추석 연휴에 학교를 쉬면서 자연스레 사람 간 대면 접촉이 줄어든 영향이 컸을 것으로 질병청은 판단했다.


질병청은 최근 기온이 급격히 떨어지고, 42주차 호흡기 증상 환자의 독감 바이러스 검출률도 7.5%로 낮지 않은 수준이어서 환자 규모가 차츰 늘어날 가능성이 크다고 내다봤다. 독감 유행주의보 발령 당시인 40주차 기준 독감 바이러스 검출률은 7.1%였다.


임승관 질병청장은 "현재 독감 유행이 작년보다 빠르게 시작되고 있는 상황"이라며 "아직 백신을 접종하지 않은 어린이, 임신부, 어르신은 본격적인 유행에 앞서 예방접종을 꼭 받아달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
