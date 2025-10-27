본문 바로가기
영남대 박노근 교수, 중소벤처기업부 장관 표창…"지역 기업 생태계 발전에 이바지"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.27 13:45

영남대학교(총장 최외출) 신소재공학부 박노근 교수가 첨단 금속소재 연구와 산학협력 활동을 통해 지역 중소·벤처기업의 기술 경쟁력 강화와 산업 발전에 기여한 공로로 최근 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 27일 밝혔다.


박 교수는 고부가 철강합금, 고엔트로피합금, 타이타늄합금, 초내열합금 등 첨단 특수합금 연구를 선도하며, 경북지역 기업들과 긴밀히 협력해왔다. 이러한 산학협력 기반의 연구를 통해 기업의 기술력 향상과 산업 생태계 발전에 이바지했으며, 최근 5년간 SCI급 논문 100편 이상을 발표하는 등 꾸준한 연구성과를 이어가고 있다.

영남대학교 박노근 교수

Journal of Materials Science & Technology, ACS Applied Materials & Interfaces, Corrosion Science 등 영향력 있는 국제 학술지에 다수의 논문을 게재했고, 2025년에는 IF 20 이상의 세계적 저널에 연구 결과를 발표하며 국제 경쟁력까지 입증했다.

또한 경북테크노파크와 협력해 'AI 기반 지능형 첨단소재 인력양성사업(RISE-REGO)'을 수행하며 지역 산업 맞춤형 연구와 교육을 추진하고 있다. 영남대 BK21 사업단 팀장으로서 미래 신소재 융합 인재 양성사업을 주도하고, 친환경 금속소재 산업 전문인력 양성사업 연구책임자로 참여해 지역 산업의 지속 가능한 성장 기반 마련에도 힘쓰고 있다.


박 교수의 연구실은 '연구-문제해결 놀이터'라는 운영 방향을 바탕으로 학생들이 자율적으로 연구하고 창의적으로 문제를 해결할 수 있는 환경을 조성하고 있다. 재미있게 자유로운 토론 분위기에서 연구와 문제 해결을 하는 등 혁신적 교육 방식을 도입해 학생들의 주도적 사고와 협업 능력을 강화하고, 여러 교수진의 공동 지도를 통해 다양한 시각에서 연구 문제를 탐구하는 문화를 실천하고 있다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

