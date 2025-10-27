선문대, 국내 첫 '수면물리치료' 교과 개설… 수면산업 인재 양성 시동



KTC 수면산업진흥센터와 공동 교육… 실습 중심 프로그램으로 현장 경쟁력 강화



선문대 유재호교수(왼쪽)와 학생들이 KTC에 방문해 김재환 KTC센터장(우측)과 기념촬여을 하고있다./선문대

선문대학교가 국내 대학 중 처음으로 '수면물리치료' 교과를 신설하고 KTC 수면산업진흥센터(센터장 김재환)와 현장 실습 중심의 교육을 진행했다고 27일 밝혔다.

이는 급성장하는 수면산업 분야에서 실무형 전문 인재를 길러내기 위한 국내 첫 시도로 평가된다.

지난 23일 열린 현장 수업에서는 수면다원검사, 보행분석, 수면제품 검사 등 실습 중심의 프로그램이 운영됐다.

이날 학생들은 실제 장비 조작과 데이터 분석, 물리치료 기법 적용을 통해 산업 현장 수준의 교육을 체험하며 높은 만족도를 보였다.

이번 교과 개설은 국내에서는 생소하지만 미국·브라질 등 선진국에서 이미 가이드라인이 정립된 '수면물리치료' 분야를 선도하기 위한 선문대의 전략적 시도다. 단순한 수면장애 치료를 넘어 물리치료와 융합된 새로운 치료 패러다임을 제시하고 있다.

선문대 학생들이 김재환 KTC센터장에게 동작분석기 원리와 특성에 대해 설명을 듣고있다/선문대

유재호 물리치료학과 교수는 "이번 공동교육은 충남과 아산의 주력 산업인 수면산업 분야에서 인재를 양성하는 실질적 사례"라며 "학생들에게는 새로운 성장 기회를, 산업계에는 즉시 활용 가능한 맞춤형 인재를 제공할 것"이라고 말했다.

한편 선문대와 KTC는 ▲기업 맞춤형 단기과정 ▲재활 헬스케어 포럼 ▲정부·산업체 연계 R&D 과제 등 다양한 협력 사업을 추진할 계획이다.

이번 과정을 수료한 학생들은 수면산업 연계 자격 인증을 받을 예정이며, 오는 11월 말 아산시와 시의회에서 성과 발표 및 표창이 진행된다.





