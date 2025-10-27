비영리민간단체 '시민과함께', 생명 나눔과 이웃사랑 실천

생명 나눔으로 피어난 사랑의 헌혈

어린이 벼룩시장과 체험 프로그램으로 시민 참여 열기 후끈



경북 구미시 비영리민간단체 '시민과함께'(대표 이상혁)에서 주최·주관한 시민과 함께 하는 어린이 벼룩시장 행사가 '생명 나눔과 이웃사랑 실천'을 주제로 시민 500여 명이 함께 지난 25일 동락공원에서 성황리에 열렸다.

행사장 곳곳에서는 어린이 벼룩시장, 꽃꽂이 체험 행사, 댄스배틀 등 다양한 체험과 참여 프로그램이 운영되어 가족 단위 시민들의 발길을 사로잡았다. 아이들의 재치 있는 판매와 주민들의 따뜻한 나눔 참여로 동락공원은 온종일 활기와 웃음으로 가득했다.

특히 행사장 한편에서는 사랑의 헌혈 캠페인이 함께 진행되어 많은 구미시민이 귀중한 혈액을 기증하며 생명 나눔의 가치를 몸소 실천했다.

이날 기부받은 헌혈증 50여 매는 소중한 생명을 살리는 데 사용될 예정이며, 분식코너 운영 수익금 100여만원도 연말 소외계층을 위한 사랑의 기부로 이어질 계획이다. 아울러 회원 50여 명이 자발적으로 현장 봉사에 참여해 따뜻한 나눔 분위기를 더했다.

이상혁 대표는 "작은 정성이 모여 큰 생명을 살릴 수 있다는 마음으로 매년 행사를 이어오고 있다"며 "올해는 헌혈과 나눔, 그리고 아이들과 함께한 벼룩시장을 통해 생명 나눔의 가치를 시민들과 함께 나눌 수 있어 더욱 뜻깊었다"고 했다.

구미시 관계자는 "시민들이 서로를 위해 마음을 나누는 모습이 참 따뜻했다"며 "앞으로도 주민이 중심이 되는 나눔과 봉사의 문화가 더 널리 퍼질 수 있도록 함께 노력하겠다"고 했다.

시민과함께는 2022년 3월 창단된 비영리민간단체로, 사랑의 헌혈 캠페인·환경정화 봉사활동·취약계층 이웃돕기 등 다양한 공익활동과 365일 운영되는 재난 대비 TF팀을 통한 폭우·태풍 등 재난 시 적극적인 지원활동을 펼치며 나눔과 상생의 지역공동체 조성에 앞장서고 있다.





영남취재본부 김이환 기자



