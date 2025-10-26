본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

엔씨소프트, 사명 '엔씨'로 변경 검토

노경조기자

입력2025.10.26 20:20

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

창립 이후 첫 사명 교체
글로벌서 브랜드 통합 차원

엔씨소프트가 회사명을 '엔씨(NC)'로 변경하는 안을 추진 중이다.


엔씨소프트 사옥. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트 사옥. 엔씨소프트 제공

AD
원본보기 아이콘


엔씨소프트 관계자는 26일 "내부적으로 사명 변경 절차를 검토하고 있다"고 밝혔다.

새 사명은 '엔씨(NC)'가 유력한 것으로 전해졌다. 공익사업 법인인 엔씨문화재단을 비롯해 자회사 NC AI·NC QA·NC IDS, 해외 법인 NC 아메리카·NC 웨스트·NC 재팬 등과의 브랜드 통일성을 고려한 조치로 풀이된다.


엔씨소프트는 1997년 창립 이후 사명을 유지해 왔다. 다만 글로벌 시장을 겨냥한 새로운 브랜드 아이덴티티(BI) 정립 필요성을 느껴 논의를 이어왔으며, 2020년에는 소프트를 떼고 NC를 강조한 새 기업 이미지(CI)를 공개하기도 했다.


사명 변경안이 확정될 경우 내년 초로 예정된 정기 주주총회에 정식 안건으로 상정될 전망이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

'APEC 홍보대사' 지드래곤 첨성대서 공연? 경주시 "사실 아니다"

리셀에 웃돈까지…올겨울 MZ 패션 핵심 아이템은 '이것'

새로운 이슈 보기