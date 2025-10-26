남양주시, 평생학습축제 성료…'정말배움' 주제 3000여명 참여

남양주시, 정약용 정신 품은 '평생학습축제' 성료

시민과 함께하는 정약용이 말하는 배움의 축제 '뜨거운 호응'

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 25일 정약용도서관 및 다산문화공원 일원에서 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'를 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 정약용도서관 및 다산문화공원 일원에서 열린 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'에서 평생학습도시 레이저 퍼포먼스를 펼치고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 축제는 '정말배움(정약용이 말하는 배움)'을 주제로 열렸으며, 시민, 학습동아리, 지역 대학 및 기관 등 3000여 명이 참여해 남양주시 평생학습의 성과를 공유하고 배움의 즐거움을 나누는 자리가 됐다.

정약용도서관 앞마당과 다산문화공원에서는 △평생학습 및 휴먼북 체험·전시 부스 △공연 △정약용·어린이 체험 △지역대학·기관 홍보관 등 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'에참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

개막식에서는 미디어 대북 공연과 평생학습의 의미를 담은 샌드아트, 레이저 개막 퍼포먼스 등 다양한 볼거리와 함께 먹거리 부스도 열려 시민들의 큰 호응을 얻었다. 특히 지역 예술인과 학습동아리 및 휴먼북이 함께한 공연무대는 관람객들의 뜨거운 박수로 가득했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



