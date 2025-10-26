본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

남양주시, 평생학습축제 성료…'정말배움' 주제 3000여명 참여

이종구기자

입력2025.10.26 13:50

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남양주시, 정약용 정신 품은 '평생학습축제' 성료
시민과 함께하는 정약용이 말하는 배움의 축제 '뜨거운 호응'

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 25일 정약용도서관 및 다산문화공원 일원에서 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'를 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 정약용도서관 및 다산문화공원 일원에서 열린 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'에서 평생학습도시 레이저 퍼포먼스를 펼치고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 25일 정약용도서관 및 다산문화공원 일원에서 열린 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'에서 평생학습도시 레이저 퍼포먼스를 펼치고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 축제는 '정말배움(정약용이 말하는 배움)'을 주제로 열렸으며, 시민, 학습동아리, 지역 대학 및 기관 등 3000여 명이 참여해 남양주시 평생학습의 성과를 공유하고 배움의 즐거움을 나누는 자리가 됐다.


정약용도서관 앞마당과 다산문화공원에서는 △평생학습 및 휴먼북 체험·전시 부스 △공연 △정약용·어린이 체험 △지역대학·기관 홍보관 등 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'에참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 25일 '2025년 제9회 남양주시 평생학습축제'에참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

개막식에서는 미디어 대북 공연과 평생학습의 의미를 담은 샌드아트, 레이저 개막 퍼포먼스 등 다양한 볼거리와 함께 먹거리 부스도 열려 시민들의 큰 호응을 얻었다. 특히 지역 예술인과 학습동아리 및 휴먼북이 함께한 공연무대는 관람객들의 뜨거운 박수로 가득했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논란 또 "울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성, 하반기 삼성직무적성검사(GSAT) 실시…5년간 6만명 채용 추진

새로운 이슈 보기