본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

최승우기자

입력2025.10.26 11:27

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

약 2000만원 들여 밀크티 전용 빨대 제작
길에서 분실…경찰 신고한 끝에 되찾아

중국에서 한 남성이 밀크티를 마실 때 사용하려고 약 2000만원 상당을 들여 직접 주문 제작한 순금 빨대를 잃어버렸다가 되찾은 이야기가 화제다.


지난 23일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 저장성에 거주하는 서우씨의 사연을 보도했다.

서우씨는 밤에 전동 자전거를 타고 귀가하던 중 바지 주머니에 넣어둔 금 빨대를 떨어뜨렸다. 울퉁불퉁한 도로를 지나던 사이에 빨대가 빠져나간 사실을 뒤늦게 알게 된 그는 약 한 시간 동안 스스로 주변을 수색했으나 찾지 못했고, 결국 경찰에 신고했다.


서우씨가 순금으로 직접 주문 제작한 빨대. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

서우씨가 순금으로 직접 주문 제작한 빨대. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

AD
원본보기 아이콘

현장에 출동한 경찰관들은 서우씨가 잃어버린 물건이 약 100g짜리 순금 빨대라는 설명을 듣고 놀랐다. 서우씨는 해당 빨대를 제작하는 데 9만위안(약 1800만원)을 들였으며, 최근 금값이 오르면서 현재 가치는 약 10만위안(약 2000만원) 수준까지 상승한 상태였다.


경찰은 손전등을 이용해 주변을 수색했고, 약 30분 만에 맨홀에서 약 100m 떨어진 보도 가장자리에서 빨대를 발견했다. 빨대를 되찾은 서우씨는 "이제 아내에게 빨래판 위에서 무릎을 꿇는 벌을 받지 않아도 될 것"이라며 안도했다고 전해졌다. '빨래판 위에서 무릎 꿇기'는 중국에서 아내가 남편을 혼낸다는 의미로 널리 쓰이는 유머 섞인 관용구다.

서우씨는 지난 10년간 금을 꾸준히 사서 모았으며, 평소 즐겨 마시는 밀크티에 금 빨대를 사용해왔다고 밝혔다. 그는 이 외에도 은으로 만든 빨대도 가지고 있다고 덧붙였다. 다만 이번 사건으로 금 빨대가 일부 손상됐기에 이를 녹여 다음 여름에 새로운 빨대를 제작할 예정이며, 앞으로는 주머니가 아닌 별도 케이스에 보관하겠다고 말했다.


중국은 인도 등과 함께 세계 최대의 금 보유국 중 하나로 알려졌다. 중국에서는 결혼이나 출산 등 가족 행사에서 금을 선물하는 문화가 오래전부터 이어져 왔다. 최근에는 금 장신구를 투자 가치가 있는 사치품으로 인식하는 분위기가 확산하면서 금 제품이 더욱 인기를 끌고 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 몰린 사람들, 경매시장 '활활' [부동산AtoZ] "이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

"배수구에 커피를 버려?" 벌금 30만원 부과한 '이 나라'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

새로운 이슈 보기