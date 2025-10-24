본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

"책 덕분에 프로게이머 즐겨"…페이커, 청소년 독서 장려 앞장

노경조기자

입력2025.10.24 17:27

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

게임문화재단·신구도서관재단 공동 캠페인

세계적인 프로게이머이자 독서광인 T1 '페이커' 이상혁이 게임문화재단과 함께 독서 권장 캠페인에 나선다.


T1 '페이커' 이상혁과 함께하는 독서 캠페인 포스터. 게임문화재단 제공

T1 '페이커' 이상혁과 함께하는 독서 캠페인 포스터. 게임문화재단 제공

AD
원본보기 아이콘


게임문화재단과 신구도서관재단은 페이커와 함께 독서 권장 캠페인을 전개한다고 24일 밝혔다. 이번 캠페인의 슬로건은 '쉿! 승리의 비밀, 독서'로, 청소년층의 독서 습관 장려를 목표로 한다. 포스터는 전국 공공도서관과 각급 학교 도서관에 배포할 예정이다.

페이커는 지난 23일 개최된 신구도서관재단의 신구문화상 'Reader & Leader 어워드' 부문을 수상했다. 페이커는 수상 소감에서 "독서를 시작한 이유는 게임을 잘하기 위해서도 있다"며 "책을 읽으면서 게임을 대하는 태도와 삶을 바라보는 관점이 많이 바뀐 것 같고, 프로게이머를 즐기면서 할 수 있게 된 것도 책 덕분"이라고 밝혔다.


페이커는 과거 인터넷 방송에서 자신이 읽은 방대한 책 목록을 공개하기도 했다. 목록에는 베르나르 베르베르의 '잠', 무라카미 하루키의 '1Q84' 등 소설을 비롯해 마이클 샌델의 '정의란 무엇인가', 레이첼 카슨의 '침묵의 봄', 칼 세이건의 '코스모스' 등 인문사회·과학 서적, 정문정 작가의 '무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법' 등 다양한 분야 책이 포함됐다.


유병한 게임문화재단 이사장은 "페이커 선수는 게임과 독서의 시너지를 통해 개인 역량 극대화를 증명한 인물"이라며 "이번 캠페인을 통해 청소년들에게 긍정적인 선행을 베풀고 독서를 권장하는 문화를 확산시키는 데 크게 기여해준 페이커 선수에게 감사하다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 원씩 돌려준다는 대만 "세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기