구미시, 방위산업 생태계 강화 및 동반성장 체계 구축

'ADEX 2025'기간 중 엘아이지넥스원 및 협력사와 네트워킹 개최

협력사(2개사)와 투자양해각서(MOU) 체결

엘아이지넥스원㈜·협력사와 방산 동반성장 추진

경북 구미시는 지난 23일 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 '서울 ADEX(국제 항공우주 및 방위산업 전시회) 2025' 기간 중, 김장호 구미시장과 엘아이지넥스원㈜ 차상훈 기업지원 부문장 및 이건혁 생산부문장, 협력사 27개 사 대표 등등 60여 명이 참석한 가운데 '엘아이지넥스원㈜ ↔ 협력사 네트워킹' 행사를 열었다.

이번 행사는 협력사 2개사(㈜디지트론, ㈜KS시스템)와 구미시의 투자양해각서(MOU) 체결 및 투자환경 설명으로 이뤄진 사전행사와 네트워킹으로 구성된 본 행사 순으로 진행됐다.

시는 이를 통해 방위산업 유치 전략을 알리고, 협력 네트워크 확대를 위한 실질적인 교류의 장을 마련했다.

좌)김장호 구미시장이 (엘아이지넥스원㈜ ↔ 협력사 네트워킹) 행사 인사말을 하고있다. 우)협력사 2개사(㈜디지트론, ㈜KS시스템)와 구미시의 투자양해각서(MOU) 체결/김이환기자

특히 이날 체결된 MOU는 국제정세 변화에 따라 방위산업의 중요성이 커지는 가운데, 타지역에 본사와 공장을 둔 기술력 있는 방산기업이 구미 투자를 결정했다는 점에서 의미가 크다. 이번 투자를 계기로 관련 방산기업들의 추가 진출도 이어질 것으로 기대된다.

경기도 성남에 본사를 둔 ㈜디지트론은 20여년 이상의 동종 분야 업력을 바탕으로 레이더, 유도무기, 전자전 장비 등 다양한 군용전자 시스템을 개발하고 생산하고 있다. 구미 1공단 내에 2026년까지 약 63억원을 투자하고, 20명 이상 신규 고용을 창출하여 유도무기 부품을 생산할 계획이다.

경기도 화성과 수원에 각각 본사와 R&D 센터를 둔 ㈜KS시스템은 지휘·통신, 감시·정찰, 유도무기 등 다양한 운용목적에 맞춘 군용 쉘터 및 정밀 방산 부품을 생산하는 기업이다. 엘아이지넥스원㈜이 소재한 구미시에 전략 거점 조성, 주요 방산기업과의 협력 기반 강화 및 지역 산업 네트워크 확대를 위해 구미사무소 신설 투자를 결정했다.

MOU 체결 이후 구미시는 산업입지 경쟁력과 우수한 산업생태계, 행·재정적 지원 방안 등을 중심으로 구미의 투자환경을 소개했다.

특히 구미국가산업단지와 조성 중인 구미하이크밸리의 인프라, 대구경북통합신공항과의 연계 시너지, 구미 1 산단의 미래 50년을 책임질 문화 산단 조성 계획 등을 집중 홍보했다.

또한 반도체특화단지, 방산혁신클러스터, 기회발전특구 지정으로 인한 세제 혜택과 규제 완화, 기업 지원 시책 등을 통해 구미시가 타 지역 대비 높은 투자 경쟁력을 갖추고 있음을 강조했다.

이어진 네트워킹 시간에는 엘아이지넥스원㈜ 관계자와 협력사 대표들이 참석해 글로벌 방위산업 동향과 구미시의 향후 투자유치 전략 방향을 폭넓게 논의했다.

김장호 구미시장은 "이번 행사는 구미를 대표하는 방산 앵커기업 엘아이지넥스원㈜과 지자체, 협력사가 함께 방위산업의 동반성장을 모색한 뜻깊은 자리다"며 "앞으로도 국가 방위산업 중심도시로서 최적의 투자환경을 조성하고, 구미만의 투자유치 전략으로 글로벌 방산시장을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



