삼성중공업, 3분기 영업익 2000억원대…전년比 99% ↑

해양부문 매출 확대·제품 믹스 개선 효과

매출 10조5000억원 가이던스 상회 전망

LNG·FLNG 중심 수주로 수익성 강화 기대

삼성중공업은 23일 공시를 통해 2025년 3분기 잠정 매출 2조6348억원과 영업이익 2381억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 13%, 영업이익은 99% 증가한 수치다. 저선가 컨테이너선 매출이 줄고 고수익 선종인 해양플랜트 부문 매출이 늘어난 것이 실적 개선의 주된 요인으로 분석된다. 3분기 누적 기준으로는 매출 7조8000억원, 영업이익 5660억원을 달성했다.

회사 측은 4분기에도 고선가 선박과 해양 부문 매출 비중이 확대되면서 연간 매출이 가이던스를 상회할 것으로 내다봤다. 특히 2023년 이후 선가 상승기에 수주한 선박들이 본격적으로 매출로 반영돼 이익률 개선세가 이어질 것으로 봤다.

삼성중공업은 10월 현재까지 총 27척, 약 50억달러(약 7조원) 규모를 수주했다. 상선 부문에서는 목표인 58억달러의 74%인 43억달러를, 해양 부문에서는 7억달러를 수주했다. 연내 '코랄 부유식 액화천연가스 설비(FLNG)'와 '델핀 FLNG' 프로젝트를 마무리해 해양 부문 수주목표(40억달러) 달성을 추진 중이다. 주요 수주에는 액화천연가스(LNG) 운반선 7척, 셔틀탱커 9척, 대형에탄운반선 2척, 원유운반선 6척, 컨테이너선 2척 등이 포함됐다.

삼성중공업 관계자는 "상선과 해양 모두 현재 진행 중인 수주 안건을 고려할 때 올해 수주목표 달성이 가능할 것"이라며 "앞으로도 양질의 수주를 기반으로 수익성을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



