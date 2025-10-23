본문 바로가기
'20억 희망의 거리' BTS 제이홉 연계 무산…전시행정 지적

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.23 15:59

손혜진 광주 북구의원, 구정 질문
“부실·안전 위협, 주민 기대 저버려”

광주 북구가 약 20억원을 들여 추진한 '희망의 거리(HOPE STREET)' 조성사업이 주민 의견 수렴과 타당성 검토 없이 추진돼 예산 낭비로 이어졌다는 지적이 제기됐다.

손혜진 광주 북구의회 의원.

광주 북구의회 손혜진 의원(용봉·매곡·삼각·일곡동, 진보당)은 23일 제305회 임시회 제2차 본회의 구정 질문에서 "이 사업은 당초 북구 출신 가수 BTS 제이홉과 연계한 관광사업으로 알려졌지만, 기획 무산 후 방향성을 잃은 채 정체불명의 사업으로 전락했다"며 "주민 기대를 저버린 전시행정의 표본"이라고 비판했다.


손 의원은 삼각동 비둘기공원의 '홍보용 디지털 안내시설'과 가작공원의 '댄싱미러'를 비롯해 주차 차량에 가려진 벽화 등 다수 시설물이 제 기능을 하지 못한 채 장식품에 불과했다고 지적했다. 또한 학교 담장에 설치된 철제 구조물은 볼트가 돌출된 상태라 통행하는 아이들이 다칠 위험이 크다고 우려했다.

손 의원은 "아이들의 꿈과 희망을 위해 조성한 시설물이 오히려 안전을 위협하고 있다"며 "막대한 혈세가 투입된 만큼 주민 기대에 부응하는 현장 중심의 정책으로 전환해야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
