해군, 3만t급 한국형 유·무인전력모함 확보 나선다

국회 국방위원회 해군 국정감사

해군이 미래 안보 위협에 선제적으로 대응하기 위해 한국형 유·무인전력모함(MuM-T Carrier) 확보를 추진한다.

해군은 23일 오후 충남 계룡 해군본부에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 업무보고를 통해 "한국형 유·무인전력모함은 전투용 무인항공기(UAV), 감시정찰·공격용 UAV, 자폭용 UAV 등을 탑재해 유인기 대비 감시정찰 및 타격능력이 한층 향상됨으로써 아군 전력의 생존성과 공격력은 증대되고, 재원과 병력은 보다 효율적으로 운영이 가능할 것으로 기대된다"면서 이같이 보고했다.

해군에 따르면 해군이 확보하려는 한국형 유·무인전력모함은 약 3만t급으로 ,무인기 외에 해병대 전력을 지상으로 투사하기 위한 상륙기동헬기와 공격헬기를 탑재할 수 있다. 아울러 독도급 대형수송함과 같이 웰독(Well Dock)을 추가해 정찰용 및 기뢰전용 무인수상정·고속상륙정을 탑재하고 진수할 수 있다.

해군은 이와 관련 "한국형 유·무인전력모함을 중심으로 다수·다종의 유·무인전력을 운용함으로써 전장인식 범위와 작전반경을 확장하고 우리 해군전력의 생존성과 공격력이 향상될 것으로 기대하고 있다"면서 "향후 해군은 한국형 유·무인전력모함과 함께 대형수송함 독도함과 마라도함을 3개 기동부대 지휘함으로 운용할 예정"이라고 설명했다.

해군은 이어 "플랫폼 중심의 해상 전투수행 방식을 인공지능(AI)·네트워크 기반의 체계전 수행 방식으로 전환하고 있다"면서 "한국형 유·무인전력모함은 광해역에 분산된 유·무인전력을 실시간 네트워크 기반으로 통합·지휘하는 해양기반 한국형 킬웹의 핵심전력 역할을 수행하게 된다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>