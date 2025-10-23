[오늘의신상]bhc, 전국 CU서 '뿌링팝콘' 판매

뿌링클 시즈닝에 치즈 풍미 더해 단짠 조화

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 대표 메뉴 '뿌링클'의 맛을 팝콘으로 구현한 신제품 'bhc 뿌링팝콘'을 출시하고, 전국 CU 매장을 통해 판매한다고 23일 밝혔다.

'bhc 뿌링팝콘'은 미국 정통 케틀콘(Kettle Corn) 스타일의 고소하고 바삭한 식감을 살린 것이 특징이다. 여기에 bhc의 시그니처인 뿌링클 시즈닝과 치즈 풍미를 더해 달콤짭짤한 '단짠 조화'를 완성했다. 패키지는 제품의 맛을 직관적으로 전달할 수 있는 노란색 컬러를 기반으로 뿌링클 치즈 시즈닝이 더해진 팝콘 이미지를 조합해 디자인됐다.

bhc가 출시한 '뿌링팝콘' 신제품 이미지.

bhc는 기존 치킨과 사이드메뉴 중심에서 스낵·간편식 등으로 제품 라인업을 확장하며 브랜드 경험의 폭을 넓혀 나갈 계획이다. 앞서 bhc는 지난 2월과 6월, CU와의 협업으로 '뿌링치킨브리또', '뿌링치킨피자', '3XL 맛초킹 치킨 삼각김밥', '맛초킹 치킨 김밥'을 출시하며 누적 115만개의 판매 성과를 거둔 바 있다. 2023년 선보인 'bhc 뿌링란' 또한 뜨거운 반응을 얻고 현재 재출시를 준비 중이다.

bhc 관계자는 "CU와의 협업을 통해 더 많은 소비자들이 일상에서 bhc만의 새롭고 특별한 맛을 편리하게 경험할 수 있기를 기대한다"면서 "앞으로도 차별화된 제품 개발과 협업을 이어가며 치킨을 넘어 다양한 제품군으로 소비자 접점을 넓히는 동시에 브랜드 가치를 확장해 나가겠다"고 말했다.





