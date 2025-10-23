대동, 나주·익산 농업박람회서 미래농업 기술 선보인다

스마트 농기계와 필드로봇·솔루션 전시

대동은 '2025 나주 국제농업박람회'와 '2025 익산 농업기계박람회'에 연이어 참가해 핵심 제품 라인업과 첨단 솔루션을 선보인다고 23일 밝혔다.

대동은 두 박람회 참가를 통해 스마트 농기계, 필드로봇, 자율작업 솔루션 등을 선보일 예정이다. 나주 국제농업박람회는 23일부터 29일까지, 익산 농업기계박람회는 내달 4일부터 7일까지 개최된다.

대동은 HX1400(142마력), GX7510(75마력), DK600(58마력) 등 중형부터 대형까지 아우르는 트랙터 라인업과 함께, 올 하반기 출시한 3단계 자율작업 콤바인 DH6135-A(6조), 자율주행 성능을 대폭 강화한 이앙기 DRP80(승용 8조), 자율주행 운반로봇 등 핵심 제품을 전시한다. 특히 자율주행 운반로봇은 나주와 익산 박람회 현장에서 모두 실제 작동 시연을 통해 방문객들에게 성능과 기술력을 직접 선보일 예정이다. 익산에서는 대동의 플래그십 트랙터 HX1400의 자율주행 시연도 진행한다.

이번 박람회 참가를 통해 대동은 출시 예정인 신제품에 대한 시장 반응을 미리 점검하고, 제품 인지도를 강화해 실질적인 판매 확대까지 이어간다는 계획이다. 최근영 대동 IMC본부장은 "이번 두 박람회는 대동의 첨단 기술과 혁신 제품을 직접 선보이며 고객과의 소통을 한층 강화하는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"며 "현장에서 청취한 의견을 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션 개발에 더욱 박차를 가하고, 미래농업의 변화와 도전에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자



