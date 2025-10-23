본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

S2W, 'AI 사이버안보 통합분석 플랫폼' 공개

최호경기자

입력2025.10.23 09:42

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

폴리스랩2.0 참여 4년 성과

에스투더블유(S2W)는 22일부터 인천 송도컨벤시아에서 열린 '2025 국제치안산업대전(KPEX)'에서 '치안현장 맞춤형 연구개발사업(폴리스랩2.0)'에 참여해 개발한 '인공지능(AI) 기반 사이버안보 침해대응 통합분석 플랫폼'을 공개한다고 23일 밝혔다.


'폴리스랩2.0'은 국가의 치안 역량을 강화하고 대국민 치안 서비스의 질적 향상을 도모하기 위해 2021년부터 경찰청과 과학기술정보통신부가 공동 추진하는 연구·개발(R&D) 사업이다.

S2W는 22일부터 열린 '2025 국제치안산업대전(KPEX)'에서 'AI 기반 사이버안보 침해대응 통합분석 플랫폼'을 공개한다. S2W

S2W는 22일부터 열린 '2025 국제치안산업대전(KPEX)'에서 'AI 기반 사이버안보 침해대응 통합분석 플랫폼'을 공개한다. S2W

AD
원본보기 아이콘

이 사업을 통해 개발된 'AI 기반 사이버안보 침해대응 통합분석 플랫폼'은 위협 정보 취득부터 위협 행위자 특정에 이르는 사이버 수사의 전 과정을 지원하는 AI 기반 침해대응 시스템이다. 이 플랫폼은 체계적인 위협 빅데이터 수집 및 처리 기능과 위협 특화 AI 엔진을 내장해 초동 수사 지원부터 위협 행위자 특정까지 사이버안보 수사 과정 전반의 효율성과 정확성을 높일 수 있다.

김재기 S2W 위협인텔리전스센터장은 "향후에도 지능화되고 있는 사이버위협에 효과적으로 대응할 수 있도록 안보 AI 기술 혁신을 이어나가며, 공익 증진과 사회적 안전성 강화에 기여하고자 한다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기