코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세

23일 국내 증시가 장 초반 일제히 하락세다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 45.48포인트(1.17%) 내린 3838.20에 거래되고 있다. 앞서 지수는 전장 대비 47.89포인트(1.23%) 밀린 3835.79에 출발했다.

개인이 홀로 4894억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 2155억원, 2903억원을 순매도했다. 코스피200 선물시장에선 기관이 6009억원어치를 사들인 반면 개인과 외국인이 각각 1553억원, 4214억원 팔아치웠다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 하락세다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 2,300 등락률 -2.91% 거래량 2,227,683 전일가 79,000 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락로봇株 질주… 정부 투자·정책 완화에 ‘미래 성장 테마’ 급부상 전 종목 시세 보기 close (-2.91%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 3,500 등락률 -1.34% 거래량 300,288 전일가 261,000 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 로봇 산업, 정부 투자·규제 완화 기대감에 상승축으로 부상[굿모닝 증시]미·중 긴장 고조…코스피 랠리 발목 잡을까코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-2.30%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,800 전일대비 800 등락률 -0.81% 거래량 5,892,318 전일가 98,600 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 삼성전자, 윈도우10 지원종료 맞아 한 달간 노트북 무료점검로봇 산업, 정부 투자·규제 완화 기대감에 상승축으로 부상코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-1.93%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 117,300 전일대비 800 등락률 -0.68% 거래량 299,599 전일가 118,100 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 기아, '테니스 레전드' 나달과 글로벌 파트너십 연장코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트현대차·기아, '2025 R&D 협력사 테크 데이' 개최 전 종목 시세 보기 close (-1.69%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 483,500 전일대비 2,000 등락률 +0.42% 거래량 1,150,751 전일가 481,500 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 로봇 산업, 정부 투자·규제 완화 기대감에 상승축으로 부상코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (-1.56%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 300 등락률 -0.26% 거래량 254,660 전일가 115,800 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락KB국민카드, 국내 여전사 최초 지속가능연계 신디케이트 론 조달 전 종목 시세 보기 close (-1.47%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 453,500 전일대비 1,000 등락률 -0.22% 거래량 101,911 전일가 454,500 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트연 4%대 부담 없는 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 전 종목 시세 보기 close (-1.21%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 579,000 전일대비 2,000 등락률 -0.34% 거래량 73,414 전일가 581,000 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (-0.86%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,160,000 전일대비 13,000 등락률 -1.11% 거래량 25,600 전일가 1,173,000 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼성바이오, 인적분할 후 패시브 수급 충격 제한적"코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (-0.43%)가 내림세인 반면 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,041,000 전일대비 34,000 등락률 +3.38% 거래량 99,828 전일가 1,007,000 2025.10.23 10:02 기준 관련기사 HMM, 한화그룹·KR과 '무탄소 추진체계' 공동개발 MOU코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트연 4%대 부담 없는 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 전 종목 시세 보기 close (1.49%)는 오름세다.

같은 시각 코스닥은 3.09포인트(0.35%) 내린 876.06에 거래됐다. 앞서 지수는 5.02포인트(0.57%) 밀린 874.13에 출발했다. 개인이 704억원을 매입했고 외국인과 기관이 각각 484억원, 172억원을 매도 중이다.

코스닥 시총 상위권은 혼조세다. 삼천당제약(-1.46%), 레인보우로보틱스(-0.88%), 에코프로비엠(-0.70%), 에이비엘바이오(-0.23%), 에코프로(-0.23%)가 약세인 반면 파마리서치(1.95%), 알테오젠(1.11%), HLB(0.62%), 리가켐바이오(0.37%), 펩트론(0.19%)은 강세다.

업종별로는 전기장비(+3.06%), 인터넷 소매(+2.29%), 방송 엔터테인먼트(+1.57%), 화장품(+1.38%), 가정용품(+1.14%) 섹터가 상승세다. 미디어 서비스(-2.29%), 증권(-2.10%), 건강관리기술(-1.87%), 복합기업(-1.79%), 반도체 및 장비(-1.63%)는 하락세다.

한편 원·달러 환율은 이날 한국은행의 금리 결정을 앞두고 1430원대로 개장했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



