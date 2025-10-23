코스피, 47.89P 내린 3835.79 출발(1.23%↓)
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 47.89P 내린 3835.79 출발(1.23%↓)
2025년 10월 23일(목)
코스피, 47.89P 내린 3835.79 출발(1.23%↓)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"뭔가 잘못됐다" 발칵…사상 첫 모기 등장에 '얼음의 나라' 긴장
"이진호 여자친구 사망… 누가 신고하겠나" 국감서도 질타
"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락
"李 대통령, 싱가포르에 비자금 1조원" 전한길 주장…박지원 "헛소리"
"60살 넘으면 뇌 썩는단 말, 유시민이 증명" 김재섭 맹비난
천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발
1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"
"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진
北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"