[클릭 e종목]"LIG넥스원, 가파른 이익 개선 속도…투자의견·목표가↑"

송화정기자

입력2025.10.23 08:06

투자의견 '중립'→'매수' 상향 조정
목표주가 58만원 제시

한국투자증권은 23일 LIG넥스원 에 대해 이익 개선이 지속될 것으로 보고 투자의견을 기존 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했다. 목표주가는 58만원을 제시했다.


장남현 한국투자증권 연구원은 "지난 7월 이후 주가가 29.7% 하락했고 이에 따라 2026년 주가수익비율(PER)이 34.0배에서 23.8배로 낮아지면서 유럽 동종업체 밸류에이션 평균 대비 할인을 받고 있다"면서 "그러나 2024~2027년 주당순이익(EPS) 연평균 성장률은 33.2%로 유럽 동종업체 평균 성장률 27.4%를 상회한다. 가파른 이익 개선 속도를 고려했을 때 밸류에이션 할인의 이유가 없다"고 설명했다.

LIG넥스원의 올해 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다. 장 연구원은 "연결기준 3분기 매출액은 전년 동기 대비 42.0% 증가한 1조510억원, 영업이익은 49.9% 늘어난 779억원으로 컨센서스(증권사 전망치 평균) 영업이익 792억원에 부합할 것"이라며 "영업이익률은 전분기 대비 0.8%포인트 하락할 것으로 추정되는데 이는 고스트로보틱스 영업손실 및 일회성 투자비용 150억원을 추정치에 반영한 결과"라고 말했다. 방산 본업의 실적 개선은 이어질 것으로 보인다. 장 연구원은 "주요 개발 및 양산 사업의 매출 인식이 지속되면서 3분기 국내 매출액은 39.6% 증가한 8245억원을 기록할 것"이라며 "해외 역시 수익성 높은 중동 천궁-Ⅱ 양산 매출이 증가하면서 해외 매출액은 51.2% 증가한 2265억원으로 추정한다"고 설명했다.


수익성 높은 수출 사업의 매출 인식으로 영업이익 개선이 지속될 것으로 예상된다. 2025년을 기점으로 양산 매출 인식이 늘어난 아랍에미리트(UAE) 천궁-Ⅱ 사업에 더해 사우디아라비아와 이라크 사업의 매출도 내년부터 순차적으로 증가할 전망이다. 장 연구원은 "이에 따라 2026년과 2027년 영업이익은 각각 전년 대비 34.6% 증가한 4667억원, 27.7% 늘어난 5959억원으로 전망한다"면서 "또한 수출 사업 양산 매출 인식 기간은 5년 이상으로 추정하기 때문에 이익 개선은 2028년을 넘어 지속될 것"이라고 내다봤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
