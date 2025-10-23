본문 바로가기
사회
경기도, 25~26일 수원컨벤션센터서 '경기미 디저트 페스타'

이영규기자

입력2025.10.23 07:12

숏뉴스
경기미를 활용한 다양한 쌀 디저트를 한자리에서 만나볼 수 있는 '경기미 디저트 페스타'가 오는 25~26일 이틀간 수원컨벤션센터에서 열린다.


경기미 디저트 페스타는 경기도가 우수 경기미 소비 확대를 위해 지난해 처음 개최했다.

올해 행사는 ▲전국 쌀 베이킹 경연대회 ▲전국 떡 디저트 경연대회 ▲체험·전시·판매 등 다양한 부대행사 등으로 나눠 진행된다.


전국 쌀 베이킹 경연대회와 전국 떡 디저트 경연대회는 올해 처음 소상공인 부문을 신설해 일반부와 함께 2개 부문으로 나눠 경연대회가 열린다.


쌀 디저트 페스타 포스터

쌀 디저트 페스타 포스터

경기도는 행사장에서 티라미수 화분 케이크 만들기, 꽃 증편 만들기 체험과 생일파티 연출·촬영이 가능한 생일파티 포토존, 앙금 꽃케이크 및 경기미 전시 등도 마련한다.

도 경기도 식품명인이 참여하는 식품명인홍보관과 쌀 디저트 및 농특산물을 만나볼 수 있는 마켓도 함께 운영한다.


배소영 경기도 농식품유통과장은 "경기미 디저트 페스타를 통해 다양한 쌀 디저트의 개발과 창업을 유도하고 경기미로 만든 다양한 디저트 제품을 소개해 경기미 소비 확대에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

