"대구 동구, 14억 들인 동촌둔치 축구장 2년만에 폐쇄"…노남옥 동구의원 "예견됐지만 구청이 강행"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.22 19:50

대구 동구의회 노남옥 의원은 22일 열린 제347회 임시회 제2차 본회의에서 5분 발언을 통해 동촌 둔치 축구장 철거 문제를 강하게 비판하며, 행정의 무책임성과 예산 운용의 비효율성을 지적했다.


대구 동촌둔치축구장은 2023년 5월, 윤석준 구청장의 '스포츠 레저공간 확충' 공약에 따라 국비 14억원이 투입돼 금호강변 방촌동에 조성됐다.

노남옥 대구시 동구의원

그러나 대구시의 '금호강 르네상스 사업' 추진으로 해당 부지가 친수문화 복합공간 조성 지역에 포함되면서, 축구장은 올해 11월부터 폐쇄될 예정이다. 대구시는 인근에 대체 시설을 신설할 계획이라고 밝혔으나, 구체적인 시기나 규모는 확정되지 않았다.

대구 동구의회 노남옥 의원은 "더욱 심각한 것은 이 사태가 충분히 예견된 일이었다는 점"이라고 강조했다. 대구시는 2022년 8월, 동구청에 "사업 중복 방지를 위해 사전 협의해 달라"는 공문을 발송했음에도 불구하고, 동구는 사업을 강행했다는 것이 노 의원의 주장이다.


노 의원은 이번 사안에 대해 사업 추진 과정의 책임 소재를 명확히 규명하고, 주민들에게 투명한 설명과 예산 절감 방안을 마련할 것을 강력히 요구했다. 또한, 집행부는 향후 사업 추진 시 상위계획과 정책을 면밀히 검토해 더 이상 탁상행정으로 인한 주민 피해가 반복되어서는 안된다고 말했다.


노 의원은 "작은 시설 하나라도 국민의 소중한 세금으로 지어진 만큼, 그 가치가 헛되지 않도록 해야 한다"며, "주민에게 신뢰받는 책임 행정이 이뤄져야 한다"고 거듭 강조했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
