트와이스, K팝 걸그룹 최초 '빌보드200' 10번째 진입

이이슬기자

입력2025.10.22 11:46

숏뉴스
트와이스. JYP엔터테인먼트 제공

트와이스. JYP엔터테인먼트 제공

트와이스가 K팝 걸그룹 최초로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 10번째 진입했다고 JYP엔터테인먼트가 22일 밝혔다.


21일(현지시간) 빌보드에 따르면 트와이스가 지난 10일 발매한 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범 '텐: 더 스토리 고스 온'(TEN: The Story Goes On)은 25일자 '빌보드 200'에서 11위를 기록했다. 이로써 트와이스는 이 차트에 총 10장의 앨범을 올린 첫 K팝 걸그룹이 됐다.

이 밖에도 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널 사운드트랙인(OST) '테이크다운'과 미니 14집 수록곡 '스트래티지'(Strategy)가 25일 자 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 각각 15주, 13주 연속 진입했다. 지난 7월 공개된 정규 4집 '디스 이즈 포'(THIS IS FOR) 역시 14주 연속 '빌보드 200'에 이름을 올렸다.


트와이스의 첫 영어 싱글 '더 필즈'(The Feels) 뮤직비디오는 전날 조회수 5억회를 돌파했다. '티티', '라이키', '왓 이즈 러브?'(What is Love?), '팬시'(FANCY), '치어 업'(CHEER UP), '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME), '필 스페셜'(Feel Special), '우아하게'에 이어 '더 필즈'까지 총 9편의 5억뷰 뮤직비디오를 갖게 됐다.


트와이스는 데뷔 10주년을 맞아 전 세계 43개 지역 73회 규모의 월드투어를 진행하고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
