전남대 대학원생 사망…'교수 갑질' 국감장서 도마 위

김준혁 “뒤늦은 강의 취소, 해명 납득 안돼”

진선미 “유가족 면담 필요…정황도 확인”

이근배 총장 “송구…조사 종결 후 징계 결정”

국회 교육위원회의 22일 국정감사에서는 전남대 대학원생 사망 사건을 둘러싼 교수 갑질 의혹이 주요 쟁점으로 떠올랐다.

국회 교육위원회 국정감사에서 김준혁 의원이 이근배 전남대 총장에게 질의하고 있다.

더불어민주당 김준혁 의원은 이날 전북대에서 열린 교육위 국감에서 이근배 전남대 총장을 상대로 "교수들의 과도한 요구와 강압적 업무로 대학원생이 스스로 목숨을 끊는 일이 있었다"며 "민주화운동의 상징인 대학에서 다시는 이런 일이 발생해선 안 된다"고 지적했다.

김 의원이 언급한 사건은 지난 7월 전남대 대학원생이 연구실 내 과도한 업무와 사적 지시에 시달린 정황을 남기고 극단적 선택을 한 것이다. 유서 형식의 메모가 발견되면서 학교와 경찰은 진상조사에 착수했다.

김 의원은 또 "대학이 처음에는 해당 교수에게 강의를 배정해놓고, 뒤늦게 여론이 악화하자 배제했다"며 "당시 공무원 신분이라 어쩔 수 없다는 논리를 내세운 것은 납득하기 어렵다"고 비판했다. 이어 "아직도 대학 안에 이른바 '교수 갑질' 행태가 존재한다는 사실 자체가 문제"라며 "학생이 극단적 선택을 하는 비극이 반복되지 않도록 근본 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.

22일 국회 교육위원회 국정감사에서 진선미 더불어민주당 의원이 공개한 전남대 대학원생 피해 관련 문자 메시지 자료 화면.

진선미 의원도 "총장이 이번 주 중 반드시 유가족을 직접 만나 충분히 의견을 들어야 한다"고 요구했다. 그는 "유가족들은 사건이 단순히 억울한 죽음으로 축소될까 불안해한다"며 "실제로 사건은 지도교수와 연구교수 등 상급자의 갑질과 부당한 지시에서 비롯됐다는 점이 문자메시지 등 구체 정황에서도 확인된다"고 말했다. 이어 "새벽 시간까지 이어진 업무 지시와 연구와 무관한 잡무를 맡겼다는 증거가 드러나고 있다"며 "학교가 이를 무겁게 받아들이고 책임 있는 조처를 해야 한다"고 지적했다.

이에 대해 이근배 총장은 "안타까운 사건에 송구하다"며 "사망 직후 진상조사위원회를 꾸려 지금까지 9차례 회의를 열었고, 해당 지도교수는 2학기 전체 강의에서 배제했다"고 해명했다. 이어 "이 학술연구원 계약은 12월 종료 예정이며, 10월 말까지 진상조사위원회를 종결해 징계 수위를 결정하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자



