‘생활체육으로 움직인다’… 포항시, 인프라 확충 건강도시 추진

생활·체육·문화·복지 잇는 거점, 내달 3일 오천다원복합센터 개관

포항시는 '시민 모두가 함께 즐기며 건강을 나누는 도시'를 비전으로 삼고, 스포츠를 통해 도시 활력과 시민 행복을 높이는 정책을 추진하고 있다.

시는 생활체육 참여 기회를 확대하기 위해 14개 종목의 생활체육교실을 운영하고, 생활체육지도자 지원을 강화해 시민이 가까운 곳에서 운동을 배우고 즐길 수 있는 환경을 조성하고 있다.

또 저소득층 유소년과 장애인에게는 스포츠 강좌 이용권, 어르신에게는 체육시설 이용권 지원사업을 통해 경제적 부담 없이 운동을 즐길 수 있도록 돕고 있다.

생활권 중심 체육시설 확충에도 속도를 내고 있다. 해도·죽도·두호동 일원에 소규모 체육관 건립을 추진·진행 중으로 해도동 체육관은 내년 2월 준공 예정, 죽도동 체육관은 2027년 8월 착공, 2028년 12월 준공할 계획이다.

두호동 체육관은 2026년 12월 착공, 2027년 12월 준공을 목표로 추진 중이다.

또 시민들의 여가 활동 수요 증가와 고령층의 체육활동 참여 확대를 위해 파크골프장 확충에도 박차를 가하고 있다. 현재 4개소(형산강·지곡·장애인·곡강, 총 108홀)인 파크골프 시설을 2027년까지 6개소 171홀을 추가 조성해 총 10개소 279홀 규모로 확충할 계획이다.

2025년에는 남구 장기 임중리(9홀)와 남포항(18홀) 등 2개소를 우선 조성하고, 2026~2027년에는 동포항 연오랑세오녀1(27홀), 연오랑세오녀2(54홀), 곡강제2(27홀), 서포항 기계(36홀) 등 4개소를 추가 조성할 예정이다.

시는 스포츠를 지역경제의 성장축으로 삼고 대통령배 전국고교야구대회(2026년 7∼8월 개최 예정), 전국시각장애인체육대회(2026년 10월 예정) 등 전국 규모 대회 유치를 확대하며 도시 브랜드가치를 높이고 있다. 또한 국제국학기공대회 개최와 국제바다조정대회 유치를 추진해 외국인 참가자 유입과 관광 활성화 등 지역경제 파급 효과를 꾀하고 있다.

총사업비 498억원이 투입된 오천다원복합센터는 연면적 7765㎡(지하 1층, 지상 3층) 규모로 올해 6월 준공해 내달 3일 개관을 앞두고 있다. 실내수영장·청소년문화의집·다함께돌봄센터를 포함한 체육·문화·복지 돌봄 기능이 결합된 생활 밀착형 복합문화시설로 시민의 여가·건강 증진과 지역 공동체 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

이중 시민들의 기대가 큰 실내수영장은 오는 27일 우선 개방돼 11월 15일까지 무료로 이용할 수 있다. 이후 유료 전환과 함께 다양한 프로그램을 운영할 예정이며 내달 8일부터 9일 열리는 '전국대학수영선수권대회'를 시작으로 본격적인 운영에 들어간다.

포항시 관계자는 "스포츠는 시민의 건강과 행복을 지탱하는 중요한 기반이자 도시 경쟁력의 원천"이라며 "생활체육 참여 기회를 확대하고, 누구나 가까이에서 운동을 즐길 수 있는 환경을 조성해 시민 모두가 활력과 행복을 느끼는 도시 포항을 만들어가겠다"고 말했다.

