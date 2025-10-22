정읍시, 25~26일 '내장산 웰니스 페스타' 축제

내장산관광특구 활성화 사업 일환

트레일러닝대회·웰니스체험 등 풍성

전북 정읍시가 오는 25~26일까지 내장산관광특구 일원에서 '내장산 웰니스 페스타' 축제를 연다.

정읍 웰니스 페스타 축제 포스터. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

22일 시에 따르면 이번 축제는 내장산관광특구 활성화 사업의 일환으로, 단풍 관광에 편중된 내장산 관광을 웰니스 중심의 체류형 관광으로 확장하기 위한 첫 공식 축제라는 점에서 의미가 크다.

단풍생태공원과 내장호 등 내장산국립공원에서 진행되는 이번 행사의 주요 프로그램은 트레일러닝 대회·웰니스체험 프로그램·로컬브랜드 체험존 등이다.

핵심 프로그램인 트레일러닝 대회는 사전 신청자 300명을 대상으로 18㎞와 11㎞ 두 코스로 운영된다. 18㎞ 중급자 코스는 내장산단풍생태공원을 출발해 서래탐방지원센터·불출봉·내장사·신선봉·장군봉 등을 거쳐 돌아오는 길이다. 11㎞ 초급자 코스는 불출봉과 내장사를 중심으로 한 비교적 짧은 코스로 구성됐다.

시 관계자는 "기록 경쟁보다는 호흡과 자연에 집중하는 러닝 경험을 지향한다"며 "참가자 안전을 위해 전문 운영팀과 의료지원 체계도 함께 운영한다"고 전했다.

숲속요가·치유러닝·단풍 싱잉볼·사운드 워킹 등 총 5회에 걸쳐 진행되는 웰니스 프로그램도 기대를 모은다. 사전 모집은 마감됐으나 상황에 따라 일부 현장 참여도 가능하다. 참가자들은 숲에서 들려오는 자연의 소리에 집중하며 신체 회복과 심리적 안정을 체험하게 된다.

행사 기간에는 정읍의 매력을 알리는 로컬브랜드 체험존 7개소도 운영된다. 정읍지황융복합사업단, 농촌신활력플러스추진단, 영농조합법인 명품귀리사업단, ㈜유기농 비건, 쌍화차거리협의회, 마을관리사회적협동조합 '정심',솔티애떡(송죽마을) 등 지역을 대표하는 단체들이 참여해 농특산품 체험과 로컬 콘텐츠 판매를 진행, 관광 소비 확대에 기여할 전망이다.

시는 내장산단풍생태공원 일원을 중심으로 분산 운영해 단풍 시즌 방문객과의 동선 충돌을 최소화하고 교통 혼잡을 완화하며, 피크닉존을 마련해 행사 참여자와 관광객이 가을 정취를 즐기며 머무는 공간도 제공할 계획이다.

이학수 시장은 "이번 행사는 내장산의 자연을 '보는 관광'에서 나아가 직접 체험하고 머무는 웰니스 관광으로 확장하는 계기가 될 것이다"며 "단풍 관광객과 행사 참여자 모두가 안전하게 행복한 시간을 보낼 수 있도록 안전 관리에도 만전을 기울이겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



