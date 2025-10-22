본문 바로가기
알리익스프레스, 온라인 마트 '알리프레시' 시범 출시…"로컬 사업 확대"

이민지기자

입력2025.10.22 09:09

신세계·알리바바 합작법인 산하 첫 로컬 사업
단계적 물류 고도화 및 카테고리 확장 예정

알리익스프레스가 새로운 온라인 마트 채널 '알리프레시(Ali Fresh)'를 시범 출시했다고 22일 밝혔다.


이번 프로젝트는 지난 9월 출범한 신세계·알리바바 합작법인 산하에서 알리익스프레스가 선보이는 첫 번째 사업이다. 국내 식품·생필품 셀러와 소비자를 연결하는 새로운 커머스 접점 구축을 목표로 한다.

알리익스프레스, 온라인 마트 '알리프레시' 시범 출시…"로컬 사업 확대"
알리프레시는 알리익스프레스 애플리케이션 내 독립 채널로 운영된다. 이번 시범 출시 단계에서는 국내 생산 농산물과 가공식품 중심으로 상품 판매를 진행한다. 향후 점진적으로 배송 효율성을 개선하고 상품 카테고리를 확장해 채널을 정식 오픈한다는 계획이다.


알리익스프레스는 알리프레시를 통해 국내 시장 내 '로컬-투-로컬(Local-to-Local)' 사업을 본격화한다. 소용량 식품 카테고리 확대, 포장·배송 효율 고도화 등 단계적 현지화 전략을 추진해 소비자에게는 편리한 쇼핑 경험을, 셀러에게는 안정적 판로를 제공할 계획이다.


알리익스프레스 관계자는 "알리프레시는 국내 중소 셀러에게 안정적인 온라인 판로를 제공하는 새로운 채널"이라며 "시범 운영 기간 셀러와 소비자 모두의 피드백을 적극적으로 반영해 한국 시장에 최적화된 온라인 리테일 접점으로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
