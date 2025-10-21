한전, '전력구 비상통신망 기술'로 WBA 어워드 수상

무선 네트워크 기반 재난 대응 혁신 인정

AI·디지털 트윈 접목해 설비 안전성 강화

윤준철 한전 ICT운영처장(왼쪽에서 두번째)이 지난 15일 '2025 WBA 인더스트리 어워드' 시상식 후 행사 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.사진=한전 AD 원본보기 아이콘

한국전력공사가 자사의 '전력구 비상통신망 기술'로 세계 무선 네트워크 분야 최고 권위를 자랑하는 'WBA((Wireless Broadband Alliance)) 인더스트리 어워드'에서 글로벌 유틸리티 기업 최초로 수상의 영예를 안았다.

21일 한전에 따르면 지난 15일 프랑스 파리에서 열린 '2025 WBA 인더스트리 어워드'에서 '사회적 가치 창출 부문 대상(Best Wi-Fi for Social Impact)'을 수상했다. 한전의 전력구 특화 비상통신망 기술이 공공서비스 혁신성과 사회적 기여도를 인정받은 결과다.

WBA는 AT&T, 인텔, 구글, 애플 등 세계 주요 통신·네트워크 기업이 참여하는 글로벌 연합체로, 매년 무선 네트워크 기술 혁신을 통해 사회에 긍정적 영향을 미친 기업과 기관을 선정해 시상한다.

한전이 개발한 '전력구 비상통신망 기술'은 지하 전력설비 통로인 전력구 내부에 무선 네트워크 기반 통신망을 구축해 재난이나 사고 발생 시 현장을 실시간으로 모니터링하고 신속히 대응할 수 있도록 설계된 시스템이다. 통신 음영지역이 많은 지하 밀폐공간에서도 안정적인 무선 연결을 유지할 수 있으며, 기존 대비 저비용·고효율 구조로 통신 인프라를 구축할 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다.

또 이 기술은 국가 재난안전망(PS-LTE)과 연계돼 경찰, 소방 등 유관 기관과의 비상 대응 체계를 강화할 수 있어, 설비 안전관리와 작업자 보호를 동시에 실현할 수 있는 점에서도 주목받았다.

윤준철 한전 ICT운영처장은 "이번 수상은 한전의 ICT 기반 기술력이 글로벌 무대에서 인정받은 의미 있는 성과"라며 "AI와 디지털 트윈 등 첨단 기술을 접목해 전력설비 운영 안정성을 높이고, 미래 지향적 ICT 인프라를 구축해 글로벌 에너지 기업으로서의 위상을 강화하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



