본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

경산 화장품, APEC 공식협찬사 선정…세계무대서 K-뷰티 위상강화

영남취재본부 최대억기자

입력2025.10.21 11:38

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


경산시(시장 조현일)는 관내화장품 기업인 ㈜바이노텍과 주식회사 허니스트가 2025년 APEC 정상회의 공식 협찬사로 선정됐다고 21일 밝혔다.


이번 APEC 정상회의는 오는 27일부터 11월 1일까지 경주 APEC 화백 컨벤션센터(HICO)에서 개최되며 전 세계 21개국 정상과 경제대표단이 참석하는 국제적인 규모의 경제·외교 행사이다.

APEC 공동관 모습. 경주시 제공

APEC 공동관 모습. 경주시 제공

AD
원본보기 아이콘

APEC 정상회의 준비 기획단은 회의의 성공적인 개최를 위해 K-푸드, K-헬스케어, K-뷰티 등 여러 분야에 걸쳐 국내 유명 대기업을 포함한 전국 60여 개의 공식 협찬 및 홍보 협력 기관을 최종 선정했다.

특히 K-뷰티 분야에서는 관내 기업인 ㈜바이노텍(대표 김유미)의 기초화장품과, 주식회사 허니스트(대표 곽기성)의 여행 키트가 선정돼 행사참가국 정상단 및 관계자들에게 제공됨에 따라 경산 화장품의 탁월한 품질과 우수한 성능을 선보일 수 있게 됐다.


이중 ㈜바이노텍은 화장품특화단지에 입주할 1호 기업으로 전체 투자금의 20%에 해당하는 투자유치보조금을 지원받는 등 경산시의 전폭적인 지원아래 경산 화장품 앵커기업으로 성장할 예정이다.


또한 K-푸드 분야로 관내 식품업체인 단미정 농업회사법인(전통떡) 및 농업회사법인 대본㈜ (전통차티백), 2개 사가 선정돼 경산 화장품과 더불어 APEC 정상회의에서 경산의 위상을 빛낼 예정이다.

협찬사로 선정된 기업들은 외교부 'APEC 2025 KOREA'누리집에 '2025년 APEC 정상회의 주간 공식 협찬사'로 공표되고 기업 홍보 마케팅 시 APEC 공식 엠블럼(수막새)를 활용할 수 있는 혜택이 주어진다.


조현일 경산시장은 "이번 공식 후원 업체 선정은 전 세계 정상 및 고위 각료들에게 경산 화장품의 우수성을 알릴 수 있는 최고의 홍보 기회로, 앞으로도 국내외 무대에서 지역기업의 가치와 역량을 널리 알리기 위해 적극적인 지원을 아끼지 않을 것이다"고 밝혔다.


아울러 이번 APEC 기간중에 운영되는'K-뷰티 공동관' 부스 내에 경산의 우수 화장품 기업 16개 사의 제품을 전시해 방문객들이 K-뷰티를 체험할 수 있도록 적극적으로 지원할 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"성심당 가려고 여행계획 다 세웠는데 문 닫는다고?"…전 매장 하루 휴업 이유는 "성심당 가려고 여행계획 다 세웠는데 문 닫는다고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

또 한국어 낙서 '나라 망신'…스페인 유명 성당에 적힌 '쀍'

"외교부, 문전박대 없었다고? 대사관 초소서도 쫓겨났다" 당사자 분통

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기