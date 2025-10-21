본문 바로가기
인천시, 해상풍력 집적화단지 신청서 제출…백아도에 1GW 규모 조성

박혜숙기자

입력2025.10.21 10:07

인천시는 공공 주도 해상풍력 집적화단지 지정 신청서를 기후에너지환경부에 공식 제출했다고 21일 밝혔다.


시가 신청한 해상 풍력단지는 옹진군 백아도 남서쪽 22km 해상에 조성할 계획이며 기존 영흥화력 발전량의 10.7%를 대체할 수 있는 1GW 규모다. 신청서에는 사업 실시 능력, 전력 계통 확보 계획, 주민 수용성과 환경성 확보 계획, 이익공유와 산업 생태계 강화 방안 등이 포함됐다.

시는 특히 수용성 확보를 위해 사전협의, 찾아가는 숙의경청회, 주민설명회, 민관협의회 등을 통해 5년간 누적 약 1650명의 이해관계자와 소통을 이어왔다. 그 결과 지난 달 열린 제7차 인천 해상풍력 민관협의회에서 사업계획(안)이 원안 가결되며 지역사회의 공감대를 확보했다.


인천 공공주도 해상풍력 집적화단지 위치도. 인천시

집적화단지 지정 여부는 한국에너지공단 평가와 기후에너지환경부 신재생에너지정책심의회 심의를 거쳐 내년 3월 이전 결정될 예정이다. 지정이 성사되면 시 주도로 사업자 선정 방안을 마련해 지역산업과 연계할 수 있고, 집적화단지 추가 신재생에너지공급인증서(REC) 수익을 활용해 어업인과 주민을 위한 지역 상생 사업을 할 수 있다.


인천 공공주도 해상풍력 발전사업은 지난 2022년부터 기후에너지환경부의 공공주도 적합입지 발굴사업과 단지개발 지원사업을 연계해 추진 중으로, 대한민국 대표 공공주도 계획입지 모델로 평가받고 있다.

유정복 인천시장은 "이번 해상풍력 집적화단지 지정 신청은 어업인과 주민의 성숙한 시민의식을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 어업 피해를 최소화하고 상생 방안을 마련하기 위한 소통을 이어가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
