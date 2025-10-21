본문 바로가기
"환절기 피부엔 레티놀·PDRN"…화해, 9월 인기 성분 공개

이성민기자

입력2025.10.21 09:46

레티놀 1위…PDRN·나이아신아마이드 뒤이어
판테놀·병풀 등 저자극 케어 선호 경향 뚜렷

뷰티 플랫폼 화해가 9월 성분 검색 데이터를 분석해 환절기 피부 고민 완화를 돕는 '화해 추천 뷰티템'을 공개했다.


21일 화해에 따르면 지난달 가장 검색이 많이 된 성분은 레티놀(3712회)이었다. 뒤이어 PDRN(2469회), 나이아신아마이드(2159회), 마데카소사이드(1999회) 순으로 검색량이 많았다. 화해는 "늦더위와 큰 일교차로 피부가 쉽게 예민해졌던 9월에는 피부 재생과 톤 개선, 탄력 관리에 효과적인 성분 검색이 활발했다"고 설명했다.

화해가 9월 성분 검색 데이터를 분석해 환절기 피부 고민 완화를 돕는 '화해 추천 뷰티템'을 공개했다. 화해

화해가 9월 성분 검색 데이터를 분석해 환절기 피부 고민 완화를 돕는 '화해 추천 뷰티템'을 공개했다. 화해

즐겨찾기 성분 순위에는 건조와 민감 증상 완화에 도움이 되는 판테놀, 알란토인, 병풀추출물 등이 상위권에 포함되며 피부 자극을 최소화할 수 있는 성분 중심의 저자극 케어 선호 경향이 나타났다.


이를 바탕으로 화해는 960만건의 실사용자 리뷰 및 자체 데이터를 기반으로 환절기 피부 관리에 적합한 제품을 추천했다.


손아림 화해글로벌 PO는 "앞으로도 국내 최대 규모의 성분 데이터를 기반으로 정확한 제공해 소비자가 보다 쉽게 적합한 제품을 고를 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
