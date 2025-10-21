본문 바로가기
캄보디아 사망 대학생 유해 74일 만에 국내 송환

변선진기자

입력2025.10.21 09:37

캄보디아 범죄 단지에서 고문당해 숨진 20대 한국인 대학생 박모씨의 유해가 21일 국내로 송환됐다.

연합뉴스

연합뉴스

경찰에 따르면 화장된 박씨 유해를 실은 대한항공 KE690편은 이날 오전 8시4분께 인천국제공항에 착륙했다. 지난 8월8일 사망한 채 발견된 지 74일 만이다.


전날 현지 공동 부검에 참여한 경찰청 과학수사운영계장이 유해를 경북경찰청 형사기동대장에게 인도할 예정이다. 이어 유해는 유족에게 전달된다. 유족은 이날 인천국제공항에는 나오지 않았다.

박씨는 지난 7월 "취업 박람회에 다녀오겠다"며 캄보디아로 출국한 후 범죄조직으로부터 고문당해 사망, 3주 만인 8월 시신으로 발견됐다. 박씨의 시신은 두 달 넘게 캄보디아 수도 프놈펜 소재 턱틀라 사원에 안치돼 있었다.


한국 경찰과 캄보디아 수사 당국은 전날 턱틀라 사원 내부에서 3시간가량 박씨 시신을 합동으로 부검했다. 한국 측에서는 경찰청 과학수사운영계장, 경북청 수사관, 국립과학수사연구원 부검의 3명, 법무부 국제형사과 검사 등 6명이 참여했다. 캄보디아 측에서도 현지 경찰 담당자, 의사 등 6명이 부검에 참여했다.


현지 경찰이 박씨 시신을 발견할 당시 멍 자국 등 고문 흔적이 발견됐다. 다만 경찰청은 장기 등 시신 훼손은 없었다고 밝혔다.

정확한 사인은 향후 국내에서 예정된 조직검사 및 약·독물 검사, 양국에서 진행 중인 수사 결과 등을 종합해 발표할 예정이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
