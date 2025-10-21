트래블월렛, 글로벌 암호화폐 플랫폼 크립토닷컴과 업무협약

韓 우선발급 파트너…공동 브랜드 선불카드 발급 추진

트래블월렛 앱에서 가상자산 보유·매매 기능 제공 예정

원화 스테이블코인 유통 협력…결제·송금인프라 강화

외화 결제 핀테크 기업 트래블월렛은 세계적인 암호화폐 플랫폼 크립토닷컴과 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

두 회사는 협약을 통해 공동 브랜드 카드, 가상자산 거래 서비스 통합, 원화 스테이블코인 등 세 분야에서 전략적 협업을 한다.

트래블월렛은 크립토닷컴 한국 내 우선 발급 파트너로 지정됐다. 공동 브랜드 선불카드를 쓰는 고객은 세계 어디서나 법정화폐, 암호화폐 모두 쓸 수 있게 된다.

향후 애플리케이션에서 별도 거래소 가입 없이 가상자산을 직접 거래할 수 있는 기능을 제공할 계획이다.

외화 충전과 결제, 송금에 이어 가상자산의 매매와 보유, 결제까지 가능한 통합 디지털월렛 서비스로 확장한다. 외환과 디지털 자산을 하나의 경험으로 연결하는 글로벌 핀테크 생태계를 구축한다는 방침이다.

트래블월렛이 개발 중인 원화 스테이블코인은 크립토닷컴 생태계와 연동된다. 양사 플랫폼에서 상호 유통과 결제를 지원하게 된다. 원화 스테이블코인을 글로벌 디지털 경제에서 통용하는 기반을 마련할 것으로 회사 측은 보고 있다.

김형우 트래블월렛 대표는 "이번 협력은 핀테크 금융과 블록체인 금융이 만나는 새 결제 패러다임의 출발점"이라며 "트래블월렛은 외화, 가상자산, 스테이블코인을 아우르는 통합 결제 생태계를 구축해 한국 핀테크의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것"이라고 말했다.

에릭 안지아니 크립토닷컴 대표 겸 최고운영책임자(COO)는 "한국은 빠르게 성장하는 핀테크 시장이고 트래블월렛은 글로벌 여행자들 사이에서 신뢰도 높은 파트너"라며 "두 회사의 기술력과 결제 네트워크를 합쳐 고객이 여행 중에는 물론 일상에서도 디지털 자산을 더 쉽고 안전하게 쓸 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



