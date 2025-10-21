본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

트래블월렛, 글로벌 암호화폐 플랫폼 크립토닷컴과 업무협약

문채석기자

입력2025.10.21 09:30

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

韓 우선발급 파트너…공동 브랜드 선불카드 발급 추진
트래블월렛 앱에서 가상자산 보유·매매 기능 제공 예정
원화 스테이블코인 유통 협력…결제·송금인프라 강화

외화 결제 핀테크 기업 트래블월렛은 세계적인 암호화폐 플랫폼 크립토닷컴과 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.


트래블월렛, 글로벌 암호화폐 플랫폼 크립토닷컴과 업무협약
AD
원본보기 아이콘

두 회사는 협약을 통해 공동 브랜드 카드, 가상자산 거래 서비스 통합, 원화 스테이블코인 등 세 분야에서 전략적 협업을 한다.

트래블월렛은 크립토닷컴 한국 내 우선 발급 파트너로 지정됐다. 공동 브랜드 선불카드를 쓰는 고객은 세계 어디서나 법정화폐, 암호화폐 모두 쓸 수 있게 된다.


향후 애플리케이션에서 별도 거래소 가입 없이 가상자산을 직접 거래할 수 있는 기능을 제공할 계획이다.


외화 충전과 결제, 송금에 이어 가상자산의 매매와 보유, 결제까지 가능한 통합 디지털월렛 서비스로 확장한다. 외환과 디지털 자산을 하나의 경험으로 연결하는 글로벌 핀테크 생태계를 구축한다는 방침이다.

트래블월렛이 개발 중인 원화 스테이블코인은 크립토닷컴 생태계와 연동된다. 양사 플랫폼에서 상호 유통과 결제를 지원하게 된다. 원화 스테이블코인을 글로벌 디지털 경제에서 통용하는 기반을 마련할 것으로 회사 측은 보고 있다.


김형우 트래블월렛 대표는 "이번 협력은 핀테크 금융과 블록체인 금융이 만나는 새 결제 패러다임의 출발점"이라며 "트래블월렛은 외화, 가상자산, 스테이블코인을 아우르는 통합 결제 생태계를 구축해 한국 핀테크의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것"이라고 말했다.


에릭 안지아니 크립토닷컴 대표 겸 최고운영책임자(COO)는 "한국은 빠르게 성장하는 핀테크 시장이고 트래블월렛은 글로벌 여행자들 사이에서 신뢰도 높은 파트너"라며 "두 회사의 기술력과 결제 네트워크를 합쳐 고객이 여행 중에는 물론 일상에서도 디지털 자산을 더 쉽고 안전하게 쓸 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 무너진 치킨집 [치킨공화국의 몰락]② "아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…전문가 경고 나왔다

"제발 돈 주지마" 후원기능 삭제한 1700만 유튜버, 얼마나 벌었나 봤더니

말레이 중학교서 여학생 피살…흉기에 새겨진 이름 '조승희' 무슨 뜻?

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

'이재명 특보' 이유로 해임된 공영홈쇼핑 前 감사…法 "해임은 부당"

새로운 이슈 보기