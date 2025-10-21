본문 바로가기
한화에어로스페이스, GE와 손잡고 함정용 엔진 국산화

조성필기자

입력2025.10.21 08:54

가스터빈 엔진 패키지 공동개발 MOU
한·미 해군 엔진 공동 공급망 구축

한화에어로스페이스가 미국 GE 에어로스페이스(GE Aerospace)와 함정용 가스터빈 엔진 패키지를 공동 개발한다. 그동안 수입에 의존하던 핵심 구성품을 국내에서 생산함으로써 해군 함정 엔진의 공급 안정성과 기술 자립도를 동시에 높이겠다는 전략이다.


한화에어로스페이스는 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 '서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025'에서 GE 에어로스페이스와 가스터빈 엔진 패키지 국산화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 체결식에는 김선 한화에어로스페이스 항공사업부장과 리타 플래허티(Rita Flaherty) GE 에어로스페이스 디펜스 시스템 영업·사업개발 총괄 부사장 등이 참석했다.

일산 킨텍스 'ADEX 2025' 전시회에서 김선 한화에어로스페이스 항공사업부장(왼쪽), 리타 플래허티 GE 에어로스페이스 부사장이 함정용 엔진 패키지 공동개발 MOU를 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 한화에어로스페이스 제공

일산 킨텍스 'ADEX 2025' 전시회에서 김선 한화에어로스페이스 항공사업부장(왼쪽), 리타 플래허티 GE 에어로스페이스 부사장이 함정용 엔진 패키지 공동개발 MOU를 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 한화에어로스페이스 제공

이번 협약을 통해 양사는 해군 함정의 주력 엔진으로 쓰이는 LM2500·LM500 계열 엔진의 패키지 구성품과 완제품을 국내에서 개발하기로 했다. 엔진 패키지는 본체에 연료, 냉각, 제어, 감속 장치를 통합한 완성형 모듈로, 현재는 다수의 부품을 해외에서 들여오고 있다. 한화에어로스페이스는 이번 국산화를 계기로 공급 가격과 납기를 크게 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 설계·제작 단계에 국내 전문 업체를 참여시켜 기술 생태계를 확장함으로써 향후 한·미 해군의 함정 엔진 공동 공급망 구축에도 기여할 계획이다.


한화에어로스페이스 관계자는 "함정 엔진 패키지 원천 기술 확보를 통해 글로벌 해양 안보 파트너로서 입지를 강화하겠다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

