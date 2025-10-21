본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[속보]경찰 "캄보디아 송환 피의자 48명 구속…10명은 오늘 심사"

변선진기자

입력2025.10.21 08:49

수정2025.10.21 08:51

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]경찰 "캄보디아 송환 피의자 48명 구속…10명은 오늘 심사"
AD
원본보기 아이콘




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 무너진 치킨집 [치킨공화국의 몰락]② "아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

"제발 돈 주지마" 후원기능 삭제한 1700만 유튜버, 얼마나 벌었나 봤더니

'美 항공사 인종 차별 폭로' 소유 "만취 탑승? 소량 마셨을 뿐…모멸감 느껴"

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

'이재명 특보' 이유로 해임된 공영홈쇼핑 前 감사…法 "해임은 부당"

새로운 이슈 보기