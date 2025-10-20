칠곡군, ‘205 문화거리 페스타’ 참여축제 모델 제시

개막 퍼레이드는 주민이 직접 참여

관객이 곧 무대의 주인공

‘내 인생의 첫 런어웨이’ 어르신이 모델로 참여

청소년들이 참여한'꿈의 무용단'공연은 지역 청년문화의 확장성

경북 칠곡문화관광재단이 주최한 '205 칠곡 문화거리 페스타'에는 18일~19일까지 이틀 동안 4만여 명이 방문해 지역민이 직접 참여하고 이끄는 거리형 문화축제의 가능성을 보여줬다는 평가가 나왔다.

축제의 시작을 알린 개막 퍼레이드는 주민이 직접 참여한 행렬이 음악과 색채로 거리를 메우며 시가지 전체를 하나의 무대로 전환했다.

이어진 개막공연에서는 세계적인 마술사 유호진이 무대에 올라 환상적인 퍼포먼스를 선보이며 관람객의 몰입도를 끌어올렸다.

205 칠곡 문화거리 페스타에서 김재욱 칠곡군수 인사말과 주민들의 다양한 참여 퍼포먼스/김이환기자 AD 원본보기 아이콘

이번 페스타의 가장 큰 특징은 '관객이 곧 무대의 주인공'이 되는 구조다.

시니어들이 런웨이에 서는 '내 인생의 첫 런어웨이'에서는 어르신들이 모델로 참여해 박수받았고, 청소년들이 참여한 '꿈의 무용단'공연은 지역 청년문화의 확장성을 보여줬다.

단순히 공연을 관람하는 방식을 넘어 시민들이 능동적으로 참여하는 문화 도시형 페스타의 방향성을 드러낸 셈이다.

거리 곳곳에서는 버블쇼, 마술, 서커스, 태권도 시범 등 다양한 퍼포먼스가 이어지며 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 축제 분위기를 조성했다.

'205 플레이그라운드'는 분필로 거리를 채우는 낙서형 캔버스, 랜덤플레이댄스, 버블 놀이터, 게임형 무대 등으로 구성돼 시간대마다 무대 구성이 바뀌는 방식으로 관람객의 체류 시간을 늘렸다.

체험 프로그램도 생활문화와 취향형 콘텐츠로 구성됐다.

에코존에서는 폐현수막 업사이클링 공예, 환경 비누 만들기 등이 운영됐고, 인문학 마을 존에서는 화덕피자 만들기, 떡메치기, 식혜 시음 등 체험형 콘텐츠가 결합해 문화도시 칠곡의 생활문화 정체성을 담았다.

관람형 기획에서 벗어나 주민·청소년·시니어가 모두 참여 주체가 된 이번 페스타는 "문화도시의 지속 가능성은 일상 속 주체적 참여에서 비롯된다"는 방향성을 보여줬다는 평가가 현장에서 나왔다.

김재욱 칠곡군수는 "이번 페스타는 주민이 무대의 관람자가 아닌 주체로 참여하며, 칠곡 형 문화축제의 새로운 모델을 보여줬다"며 "앞으로도 일상 속에서 문화를 향유하고 만들어갈 수 있도록 다양한 참여형 플랫폼을 지속해서 지원하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>