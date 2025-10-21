현대모비스, 자체 개발 사내 AI플랫폼 'MoAI' 오픈

R&D·IT·품질·영업 등 7개 분야 적용

연내 법무·경영지원 업무로도 확대

현대모비스가 자체 개발한 사내 전용 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 'MoAI(Mobis one AI)'를 공식 오픈했다고 21일 밝혔다. MoAI는 사내 다양한 업무시스템에 직접 연결돼 있어 문서나 이미지, 매뉴얼 검색부터 분석 리포트 생성까지 가능한 대화형 AI서비스다.

MoAI는 연구개발(R&D)·IT·품질·영업·생산 등 7개 업무 분야에 적용된다. 예컨대 특정 제품 개발 프로젝트에 대한 정보가 필요할 때 MoAI에 질문하면 일정계획과 진척도 등 개발현황은 물론 진행단계별 산출물, 담당자 같은 종합정보를 한번에 얻을 수 있다. 품질 지식 검색 서비스를 이용하면 그동안 축적된 품질 개선 이력을 요약해 신속하게 개선 대책을 제시해준다. 또 원자재 가격이나 최근 경제동향에 대한 정보가 필요하다면 수치 데이터 분석과 분석 결과에 대한 리포트를 제공해 준다.

현대모비스가 MoAI를 개발한 것은 임직원의 사내 데이터 활용도를 극대화하기 위해서다. 자체 개발·구축한 서비스여서 보안 측면에서도 안전하다. 현대모비스는 지난해 초 개발에 들어가 시범서비스를 통해 효과성을 검증한 뒤 공식 서비스를 개시한다.

현대모비스는 진화하는 생성형 AI의 장점을 살리고 임직원의 피드백을 반영해 서비스 수준을 높이고 업무 적용 분야도 점진적으로 확대할 예정이다. 연내 법무와 경영지원 같은 부문으로도 서비스 확대 적용을 준비 중이다.

한편 현대모비스가 전사 업무혁신을 위해 자체 개발한 생성형 AI모델은 올해 컴퓨터 비전 및 패턴 인식 학회(CVPR)와 국제 컴퓨터 비전 학회(ICCV)에서 우수 논문으로 채택돼 경쟁력을 인정받은 바 있다.





