본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산지방조달청, 지역기업 4곳 ‘우수조달물품’ 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.20 16:54

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술력·품질 인정받은 중소기업 판로 확대 기대

부산지방조달청(청장 신봉재)은 올해 제3회 우수조달물품 지정 결과, 지역 내 4개 기업의 제품이 신규 선정됐다고 20일 전했다.


이번에 지정된 우수조달물품은 ▲파노텍의 '멀티캐스트 기반 분산 제어 방식 부하 저감형 빌딩 자동제어 장치' ▲세풍전기의 '배전반(고압·저압·전동기제어반·분전반)' ▲메이크순의 '내진성능 강화형 배관지지용 일체형 4방향 흔들림 방지 버팀대' ▲웹스의 '가교 폴리에틸렌 수지를 적용한 내구성 우수 합성목재' 등이다.

부산조달청은 "지정 제품 모두 기술력과 품질 경쟁력에서 높은 평가를 받았다"고 설명했다.


'우수조달물품 지정제도'는 중소·중견기업의 기술개발 제품 가운데 품질과 성능이 우수한 제품을 심사해 지정하는 제도다. 지정된 제품은 수의계약, 우선구매 등 공공조달 분야에서 다양한 지원을 받는다.


신봉재 부산지방조달청장은 "이번 지정으로 지역의 기술력 있는 기업들이 안정적인 판로를 확보할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 공공기관 홍보와 정책적 지원을 통해 기업들의 기술혁신과 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

부산지방조달청.

부산지방조달청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

대전 초등생 살해 명재완, 1심서 무기징역

새로운 이슈 보기