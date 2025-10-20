부산지방조달청, 지역기업 4곳 ‘우수조달물품’ 선정

기술력·품질 인정받은 중소기업 판로 확대 기대

부산지방조달청(청장 신봉재)은 올해 제3회 우수조달물품 지정 결과, 지역 내 4개 기업의 제품이 신규 선정됐다고 20일 전했다.

이번에 지정된 우수조달물품은 ▲파노텍의 '멀티캐스트 기반 분산 제어 방식 부하 저감형 빌딩 자동제어 장치' ▲세풍전기의 '배전반(고압·저압·전동기제어반·분전반)' ▲메이크순의 '내진성능 강화형 배관지지용 일체형 4방향 흔들림 방지 버팀대' ▲웹스의 '가교 폴리에틸렌 수지를 적용한 내구성 우수 합성목재' 등이다.

부산조달청은 "지정 제품 모두 기술력과 품질 경쟁력에서 높은 평가를 받았다"고 설명했다.

'우수조달물품 지정제도'는 중소·중견기업의 기술개발 제품 가운데 품질과 성능이 우수한 제품을 심사해 지정하는 제도다. 지정된 제품은 수의계약, 우선구매 등 공공조달 분야에서 다양한 지원을 받는다.

신봉재 부산지방조달청장은 "이번 지정으로 지역의 기술력 있는 기업들이 안정적인 판로를 확보할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 공공기관 홍보와 정책적 지원을 통해 기업들의 기술혁신과 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



