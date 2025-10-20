캄보디아서 안 돌아온 한국인, 매년 2000~3000명[2025국감]

미귀국 인원 3년 새 18배 급증

캄보디아로 출국한 한국인 중 귀국하지 않은 사람이 매년 2000~3000명에 달하는 것으로 집계됐다.

20일 더불어민주당 박찬대 의원실이 법무부로부터 제출받은 자료에 의하면, 캄보디아로 출국한 한국인 수는 2021년 5476명에서 2022년 3만5606명, 2023년 8만4378명, 2024년 10만820명으로 3년 새 약 18배 급증했다.

같은 기간 캄보디아에서 한국으로 귀국한 한국인은 2021년 5363명에서 2022년 3만2397명, 2023년 8만1716명, 2024년 9만7572명이었다.

매년 출국자와 귀국자 숫자의 차이인 미귀국 인원은 코로나19 시기인 2021년 113명에서 2022년 3209명, 2023년 2662명, 2024년 3248명으로 매년 2000~3000명을 기록했다. 올해도 1~8월 캄보디아로 나간 한국인은 6만7609명인데 반해 입국한 한국인은 6만6745명으로 집계돼 848명이 미귀국한 것으로 드러났다.

인접국인 태국이나 베트남 등을 통해 캄보디아로 이동한 뒤 돌아오지 않는 경우까지 더하면 실제 체류 인원은 더 많을 것으로 파악된다. 실제 캄보디아 이민청 집계에 따르면 입국 한국인 숫자는 2021년 6074명, 2022년 6만4040명, 2023년 17만171명, 2025년 19만2305명으로 훨씬 많았다. 2022년 이후 캄보디아 이민청 집계가 약 두 배다. 매년 한국에서 캄보디아에 바로 입국한 이들과 비슷한 숫자의 한국인이 제3국을 경유해 캄보디아에 들어갔다는 뜻이다.

캄보디아 현지 교민과 구출 활동에 참여한 이들의 증언에 따르면 범죄 단지 규모에 따라 최소 수십명에서 수백명의 한국인이 남아있다고 추산된다. 앞서 정부는 캄보디아 온라인 스캠 산업에 연루된 인원을 약 20만명으로 보고, 그 중 한국인은 1000명가량으로 추산한 바 있다.

박찬대 의원은 "현지 증언대로라면 아직 드러나지 않은 피해자가 많은 것으로 파악된다"며 "개별 출입국 기록과 영사·경찰 자료를 정부 차원에서 전면 대조해 미복귀자에 대한 재점검이 꼭 필요하다"고 강조했다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



