"빛으로 물든 69일의 낭만"…구리시, '구리 빛 축제' 화려한 서막

구리시, '2025 구리 빛 축제' 점등식 성황리 개최

장자호수공원서 69일간 펼쳐지는 빛의 향연 막 올라

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 18일 장자호수공원 야외공연장에서 열린 '2025 구리 빛 축제 점등식'을 성황리에 마치며 오는 12월25일까지 이어질 69일간의 빛 축제의 서막을 화려하게 열었다.

백경현 구리시장 등 참석자들이 지난 18일 장자호수공원 야외공연장에서 열린 '2025 구리 빛 축제 점등식'을 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 점등식에는 시민과 가족 단위 방문객 등 500여 명이 참석해 함께 첫 불빛을 밝히며 축제의 시작을 함께했다. '장자호수공원, 빛으로 걷는 시간'을 주제로 열린 이번 점등식은 시민 참여 점등 퍼포먼스를 비롯해 마술쇼와 축하 공연 등 다채로운 프로그램으로 꾸며져 현장을 찾은 시민들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

특히 장자 호수 위에 설치된 '대형 뽀구리 풍선'이 불을 밝히며 축제의 상징물로 눈길을 끌었다. 호수의 수면 위로 반사되는 화려한 조명과 어우러진 빛의 장관은 시민들의 탄성을 자아냈으며, SNS를 통한 인증사진 열풍으로 이어졌다.

'2025 구리 빛 축제'는 10월 18일부터 12월 25일까지 장자호수공원 일원(볼거리 존)과 골목형 상점가 일원(어울림 존)에서 진행된다. 이번 축제는 시민과 관광객 모두에게 일상 속 특별한 추억과 따뜻한 겨울의 낭만을 선사할 예정이다.

백경현 구리시장은 "이번 점등식을 통해 구리시가 따뜻한 빛으로 물들기 시작했다"며 "69일 동안 이어질 구리 빛 축제가 시민 모두에게 위로와 행복, 그리고 희망의 불빛이 되길 바란다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>